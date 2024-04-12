«Это предвестник апокалипсиса»: Россия уничтожила всю маневровую генерацию Украины

Россия за месяц уничтожила всю маневровую генерацию электроэнергии на Украине. Это уже привело к ограничениям по стране и даже в Киеве, что можно считать предвестником апокалипсиса на Украине.

Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко заявил эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия в течение месяца уничтожила полностью всю украинскую маневровую генерацию. ТЭЦ – это тоже маневровая. Что такое маневровая генерация? Это тепловая, это гидро – все. Солнце? Нет. Ветер? Такое, он то есть, то нет, ты не угадаешь. И все, на этом все закончилось. У нас из пула гидро- и тепловой, берем тепловую – «Центрэнерго» полностью уничтожена. У них три было ТЭС: одна на Донбассе, одна в Харьковской области, одна в Киевской – их нет, они полностью уничтожены», – сказал эксперт.

«ДТЭК заявил, что уничтожены 85% их генерации. Из воды две уничтожены, по остальным были удары. Ничего не мешает бить и дальше по нашим гидроэлектростанциям и выносить машзалы – вообще ничего не мешает. Они знают, где они находятся, туда регулярно летит… Все, у нас нет маневровой генерации. Сегодня в Киеве ограничили поставки электроэнергии с 16:00 по всем торговым центрам. Это ли не предвестник апокалипсиса, когда у нас в 16:00 начали в Киеве отключать электроэнергию», – заявил Попенко.