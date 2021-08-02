«Это преступление. Благодаря Украине «Газпром» начал невероятно много зарабатывать» – киевский экономист

02.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинские власти ещё в 2019 году прекрасно понимали, что «Северный поток-2» будет запущен, когда подписывали преступно невыгодный для своей страны договор с «Газпромом».

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последний договор о транзите был заключён при Зеленском в конце 2019 года. Истёк десятилетний договор, подписанный Тимошенко. Первый вопрос возникает, почему украинская власть дала добро на сокращение срока транзита с 10 до 5 лет? Это вообще никто не комментировал и не объяснял.

Я думаю, что они действовали в интересах России, что там была какая-то коррупционная схема, потому что в конце 2019 года не было никакого «Северного потока-2», он строился, но на него были наложены санкции, всё было заблокировано. Позиции украинской власти были сильными. Мы могли выдавливать десятилетний контракт. А сейчас мы обращаемся с просьбой, и нам обещают – да, Германия обещает, что она будет добиваться, чтобы следующий контракт был десятилетним. Почему украинская власть не добилась?

Следующий вопрос – Украина же добровольно подписалась под сокращение объёма транзита газа до 40 млрд. кубов газа в этом году. А раньше у нас было около 100 млрд. Мы любезно согласились с тем, что 31 млрд. уйдёт на «турецкий поток», и будут зарабатывать на транзите турки. Дальше, я предполагаю, что украинская власть учла, что будет запущен «Северный поток-2», туда же уйдёт 51 млрд. кубов уйдёт, и поэтому сбили всё до 40. Сами всё подписали это, не американцы и не немцы», – отметил Суслов.

«Поэтому то, что сейчас происходит – громкие заявления, это спектакль, что мы поедем в Вашингтон отругаем Байдена, ничего не завершено, газопровод построят, но не сертифицируют. Это всё самооправдание перед общественностью за те преступления и невыгодные договора, которые реально, молча и незаметно для общественности, уже были подписаны», – добавил экс-министр.

По его словам, благодаря этим договорам, «Газпром» начал «невероятно много» зарабатывать.

«Мы же отказались официально у России газ покупать и официально не покупаем. Мы покупаем у посредников. У европейских посредников тоже нет избытка газа. Спекулянты не могут получить доступ к этому газу, потому что европейские правительства заняты заполнением к зиме их собственных хранилищ. Поэтому мы можем и не достичь необходимых параметров.

Украина, согласившись на 40 млрд. кубов транзита, предусмотрела, что остальное она будет выставлять на свободные аукционы, транзитные мощности, и кто угодно, включая «Газпром» могут свободно их покупать. Последние аукционы сорваны – «Газпром» не покупает свободные мощности, потому что напряжённость с газом в Европе ему выгодна – это всё толкает цены на газ вверх. Поэтому совместными усилиями украинских и российских властей создана ситуация, когда «Газпром» начал невероятно много зарабатывать. Цена на газ в Европе выросла в 10 раз, по сравнению с прошлым годом», – заключил экономист.