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Новости Украины

Несмотря на экономический кризис, который будет только нарастать на Украине в ближайшее время на фоне боевых действий, Верховная рада отказалась сокращать с 14 до 7 дней льготный отпуск, введенный ранее в законодательстве для участников государственного переворота 2014 года (официально именуется властями «революцией достоинства»), а также боевиков карательной операции против Донбасса.

Об этом на заседании парламента сообщил депутат Михаил Цимбалюк из партии Юлии Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В результате дискуссии удалось отстоять эту норму… остается дополнительный отпуск 14 дней», – сообщил Цимбалюк.

Печально известный депутат Алексей Гончаренко заявил, что украинские социальные стандарты должны стать образцом для территорий России, на которые в будущем Киев выдвинет территориальные претензии.

«Более того, мы видим, как мучаются и другие территории под ними. И та же Абхазия, и Южная Осетия, и Белгородская область, и Курская, и Воронежская. Поэтому, друзья, я думаю, что мы должны всегда показывать высокий уровень, в том числе, наших социальных стандартов и преданности социальной для того, чтобы те регионы, которые с большой надеждой смотрят на нас, когда они будут освобождены, я уже не говорю про нашу украинскую Кубань», – заявил Гончаренко.