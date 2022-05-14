«Это пример для Кубани»: Верховная рада оставила льготный отпуск боевикам Евромайдана и АТО

14.05.2022  01:54 (Мск), Киев
Михаил Рябов.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Несмотря на экономический кризис, который будет только нарастать на Украине в ближайшее время на фоне боевых действий, Верховная рада отказалась сокращать с 14 до 7 дней льготный отпуск, введенный ранее в законодательстве для участников государственного переворота 2014 года (официально именуется властями «революцией достоинства»),  а также боевиков карательной операции против Донбасса.

Об этом на заседании парламента сообщил депутат Михаил Цимбалюк из партии Юлии Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на экономический кризис, который будет только нарастать на Украине в ближайшее время на...

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«В результате дискуссии удалось отстоять эту норму… остается дополнительный отпуск 14 дней», – сообщил Цимбалюк.

Печально известный депутат Алексей Гончаренко заявил, что украинские социальные стандарты должны стать образцом для территорий России, на которые в будущем Киев выдвинет территориальные претензии.

«Более того, мы видим, как мучаются и другие территории под ними. И та же Абхазия, и Южная Осетия, и Белгородская область, и Курская, и Воронежская. Поэтому, друзья, я думаю, что мы должны всегда показывать высокий уровень, в том числе, наших социальных стандартов и преданности социальной для того, чтобы те регионы, которые с большой надеждой смотрят на нас, когда они будут освобождены, я уже не говорю про нашу украинскую Кубань», – заявил Гончаренко.

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