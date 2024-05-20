«Это приведет к эскалации»: погиб президент Ирана. На Украине торжествуют

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Сегодня утром стало известно о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, вертолет с которым потерпел крушение.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает иранское информационное агентство Mehr.

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«Эбрахим Раиси попал в аварию и принял мученическую смерть, служа и выполняя свои обязанности перед народом Ирана», — говорится в сообщении.

Эбрахим Раиси.

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель Раиси в своем микроблоге, написав:

«Мы принадлежим Аллаху, и к нему мы вернемся».

В стране объявлен национальный траур.

Напомним, что Раиси встречался на границе со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым на границе, где они открыли плотину на реке Аракс. После встречи он отправился на вертолете в Тегеран. Связь с бортом пропала днем, когда вертолет находился в провинции Восточный Азербайджан.

Вместе с Раиси погибли глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати.

Кроме того, погибли начальник подразделения охраны президента корпуса «Ансар аль-Махди» и три члена экипажа.

Вертолет был обнаружен около 5:20 утра.

Согласно иранской конституции, в случае смерти президента его полномочия переходят к первому заместителю. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.

Ряд источников еще вчера стали утверждать, что в Иране якобы люди начали праздновать смерть президента.

«Никаких беспорядков или «радостных салютов», фейки о которых распространяет западные и израильские пропагандистские ресурсы, на улицах Тегерана не наблюдается», – пишет тг-канал военного аналитика Михаила «Звинчука» «Рыбарь».

При этом отмечается, что случившееся не сможет не сказаться на обстановке на всем Ближнем Востоке и в Закавказье.

«Учитывая то, как израильская сторона и коллективный Запад на протяжении последнего года пытались втянуть всеми правдами и неправдами Иран в открытое противостояние, гибель президента Ирана — это очередной шаг по исполнению плана. Как будет реагировать военно-политическое руководство Ирана, куда будет направлен гнев народных масс, на кого возложат ответственность на словах, – это те вопросы, ответы на которые мы получим в ближайшие дни. Иранцы могут ответить сдержанно и ассиметрично: например, ударами/диверсиями на объектах Израиля или в зонах интересов в соседних Ираке и Азербайджане. Это приведёт к эскалации, но не настолько масштабной, как в случае прямого военного ответа по Израилю», – прогнозирует канал Звинчука.

В свою очередь эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин напоминает, что фактически Ираном управляет аятолла Хаменеи, а президент играет важную, но все же подчиненную роль.

«Именно аятоллы определяют военно-политический курс страны. Гибель Раиси скорее повлияет на внутриполитические расклады между консерваторами и реформаторами внутри иранского истеблишмента, при этом вряд ли можно ожидать, что Иран откажется от проводимого внешнеполитического курса. Тенденции последних лет это усиление роли консерваторов и КСИР в осуществлении генерального курса», – отмечает Рожин.

На Украине ожидаемо радуются.

Так, спикер так называемой «Украинской добровольческой армии» (группировка, сформированная из бывших членов запрещенного в РФ «Правого сектора») Сергей опубликовал коллаж с изображением головы иранского президента и беспилотника «Шахед», сопроводив пост следующим комментарием:

«О, я не зря спрашиваю».

Свое видение развития ситуации после гибели Раиси спрогнозировал московский политолог Сергей Марков.

«1. Траур, потом объявят о выборах и через 50 дней выборы. 2. Опять будет конкуренция консерватора и относительного либерала, и опять победит консерватор. 3. Политика Ирана не изменится. 4. О теракте официально не объявят, потому доказать теракт не удастся. 5. Почти всё население Ирана будет уверено, что это теракт Израиля. 6. Политическое руководство Ирана наполовину будет видеть вину Израиля, но доказательств не найдут», – считает Марков.