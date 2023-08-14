«Это приведёт к новому Чернобылю» – российский эксперт о выходе Молдовы из Соглашения СНГ по разоружению

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Молдова заявила о выходе из Соглашения СНГ о создании Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения от 1992 года.

Молдавское правительство назвало этот договор «нефункциональным» для страны, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что Молдова не внедряла это соглашение, так как молдавский парламент в 1994 году своим решением исключил любое военно-политическое взаимодействие в рамках СНГ, усмотрев в этом противоречие принципам независимости и суверенитета страны. Евроинтеграция и сотрудничество с НАТО, по мнению представителей нынешних властей Молдовы, независимости и суверенитету – никак не противоречат.

По словам российского политолога Александра Носовича, выход Молдовы из комиссии СНГ по разоружению намного важнее выходов этой страны из всех других структур СНГ, которые в большей мере предполагали информационный эффект:

«Тут Кишинёв даёт понять, что намерен без России решать вопрос с утилизацией складов советских боеприпасов в Колбасне (Приднестровье), который охраняют российские миротворцы», – отмечает эксперт.

Носович, ссылаясь на мнение военных экспертов, напоминает, что, если эти одни из крупнейших на постсоветском пространстве военные склады сдетонируют, последствия будут сопоставимы с аварией на Чернобыльской АЭС:

«Ближайшие райцентры будут просто уничтожены, Тирасполь и Кишинёв разрушены в значительной степени, на востоке взрывная волна дойдет до Одессы, на западе – до Румынии, и может спровоцировать землетрясение в Карпатах», – рисует апокалиптическую картиру российский политолог в своём телеграм-канале «Книга Носовича».

Но, по словам эксперта, для режима Майи Санду это не главное.

«Главное – “хорошим людям” кровь из носу нужно выслужиться перед западными кураторами, выкурив из Колбасны российских миротворцев. Для чего? Ну, конечно же, для того, чтобы передать остающиеся там боеприпасы Украине», – уверен Александр Носович.