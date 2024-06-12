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Россия является безопасной и процветающей страной, так что американцам пора отказаться от мифов о своём превосходстве.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил недавно посещавший Россию бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В России женщина может гулять по улицам в 11 часов вечера и не беспокоиться о том, что её изнасилуют или ограбят. Ты можешь сесть в метро, и там не бегают крысы. Ты можешь пойти в магазины, и там есть всё, что только можно себе представить, и ты платишь на 40% меньше, чем в США», – сказал Джонсон.

«Это просто нелепо, некоторые из глупых преставлений на Западе о нашем превосходстве. Это было правдой – вы могли поехать в Москву или Санкт-Петербург, и полки в магазинах были пусты, вы не могли ничего купить. Это уже не так. Это процветающая, динамичная экономика», – добавил аналитик.