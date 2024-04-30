«Это профанация»: под Очеретино у ВСУ нет ни фортификаций, ни резервов – Бутусов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

За два года войны против России украинские военные так и не построили мощные фортификации в районе Очеретино, из-за чего их позиции теперь разбираются российской артиллерией.

Об этом в своём блоге рассказал украинский военный обозреватель, главред антироссийского пропагандистского портала «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Были ли в Очеретино вырыты укрепления? Там были траншеи, опорные пункты, окопы, но они были не укреплены, не перекрыты должным количеством накатов древесины, там не было бетонных укрытий, там не было мест, где можно вдоль этой же железной дороги укрывать людей от артиллерии и от дронов. А сидеть в открытых окопах и траншеях, простите, это не фортификация, это профанация в современной войне. Сейчас сверху дроны, артиллерия, минометы набрасывают так, что можно уничтожить любую позицию в кратчайшие сроки. Так держать позиции нельзя. Опять подходим к тому, что на направлении основных усилий врага не подготовленная – даже полевая фортификация, которая бы выдерживала основные средства уничтожения противника, могла защитить пехоту», – возмутился Бутусов.

«Темпы продвижения русской пехоты очень медленные. И мы видим, что продвигаются они очень узкими коленями. Если бы у нас в этом районе были оперативные тактические резервы, то все эти клинья можно было бы срезать, врага можно было бы перебить, восстановить положение, потому что это не выгодная нам конфигурация», – рассуждал укро-пропагандист.