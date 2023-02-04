«Это произведения искусства»: изуродованных ВСУшников превратили в фотомоделей

Анатолий Лапин.  
04.02.2023 14:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Украина


На Украине запустили фотовыставку, героями которой стали изуродованные солдаты ВСУ.

Обожженные, без конечностей и с другими последствиями войны они позируют на камеру львовского фотографа Марты Сырко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине запустили фотовыставку, героями которой стали изуродованные солдаты ВСУ. Обожженные, без конечностей и...

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По словам Сырко, она запустила такую инициативу для того, чтобы сделать украинское население «толерантнее».

«Я хочу показать, что любое тело может быть произведением искусства, а второе – это вопрос инклюзивности и то, что у нас все-таки проявлялась толерантность не только в интернете, а чтобы она была и на улице», – заявила фотограф в эфире львовского телеканала НТА.

Снимает Сырко в рамках проекта «Неопалимые», который запустили местные волонтеры, поддерживающие ВСУшников, получивших увечья.

«Мы хотим таким образом сформировать кампанию, которая в принципе будет доносить до людей идею того, что это наши современные реалии, в этом нет ничего страшного и критического. Потому что часто у людей возникает реакция страха, отвращения и так далее», – рассказал руководитель проекта Максим Туркевич.

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