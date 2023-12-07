«Это прорыв» – в России разработан новый многофункциональный беспилотник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Изобретённый и созданный в России БПЛА «Термит» в скором времени появится в войсках и станет настоящим прорывом в ведении боевых действий.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный обозреватель Андрей Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Его попросили прокомментировать создание ударного беспилотника вертолётного типа «Термит», который вскоре уже должен поступить в войска.

«Да, это прорыв. Поле боя покажет, насколько эффективно он может быть применён, но разработка вертолётов беспилотных компактных беспилотников, с хорошей грузоподъёмностью (а здесь грузоподъёмность 450 килограммов, это очень важно), и он точно найдёт своё применение. Конечно, он достаточно большой и шумный, с бензиновым двигателем. Но тем не менее, нагрузка, которую он способен тащить, время применения, а это до шести часов в воздухе – он найдёт своё применение не только на переднем крае, но и в обеспечении. 450 килограммов – это возможность подвозить боеприпасы, и возможность эвакуации раненных», – сказал он.

«И, конечно, это могут быть ударные вертолёты, которые могут идти впереди. То есть, мы можем фактически сделать некоторое беспилотное звено, которое будет сопровождать сам вертолёт с лётчиками, который будет идти вдоль линии», – подытожил эксперт.