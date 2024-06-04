«Это просто и дешево»: украинцы зазывают к себе западных оружейников – строить военные заводы

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Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал ведущие мировые оборонные компании и технологических гигантов инвестировать в производство оружия на Украине.

«Встретился с представителями ведущих мировых оборонных компаний и технологических гигантов, включая BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google и Oracle и десяток других. Призвал их инвестировать в производство оружия в Украине и создавать совместные оборонные предприятия», — написал министр в запрещенной в РФ соцсети по итогам своей поездки в Сингапур.

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По словам Умерова, «это партнерство имеет большой потенциал: Украина получает доступ к новейшим технологиям, а компании – возможность разрабатывать передовое оружие».

Киевские официалы считают, что создание на их территории мощной военной индустрии, в которую непосредственно вовлечены интересы западного ВПК является для Украины вопросом национальной безопасности.

Ведь, помимо всего прочего – растущее число проектов по созданию западных заводов по производству оружия или обслуживанию военной техники на Украине быстро поставит вопрос об их защите от российских атак.

О том, что Украина ищет в ЕС средства для развития собственной оружейной промышленности ранее говорил и киевский министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

«Наша цель – найти больше средств для закупок у украинских производителей оружия. Мы нашли несколько инициатив, которые, возможно, будут реализованы. С точки зрения масштабов и стоимости мы эффективны и способны производить достаточно, единственное, чего не хватает, – это финансирования. Мы не хотим конкурировать, мы делаем простые вещи, которые работают просто и дешево. И мы будем дополнять европейскую промышленность, и совместный потенциал будет достаточным для сдерживания любого агрессора», – убеждает западников украинский чиновник.

О том, что и на Западе предпринимают шаги к реализации такой стратегии, свидетельствует масса сигналов. Так, французская Le Monde пишет о том, что Франция и Германия договорились о совместном производстве военной техники на Украине.

Этот вопрос был предметом обсуждения на недавней встрече в Берлине между министрами обороны Франции и Германии Себастьеном Лекорню и Борисом Писториусом. Утверждается, что «две европейские столицы достигли соглашения, которое открывает путь к созданию первого франко-германского оружейного завода на украинской земле».

По данным Le Monde соглашение касается конгломерата KNDS, специализирующегося на наземном оружии и обьединяющего немецкую Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и французскую Nexter, в частности производителя пушки Caesar.

Упомянутые компании договорились открыть на Украине дочернее предприятие, которое сначала будет производить запчасти и боеприпасы, а затем и комплексные системы вооружения.

Создание этого филиала призвано, прежде всего, способствовать возвращению в рабочее состояние военной техники, уже поставленной KNDS и поврежденной в ходе боевых действий. Это, например, танки Leopoard и гаубицы Panzerhaubitze 2000 со стороны KMW, а также знаменитые пушки Caesar со стороны Nexter.

Идея состоит в том, чтобы отдать предпочтение производству на Украине тех частей, которые быстрее всего выходят из строя, и таким образом «упростить вопросы логистики».

При этом Лекорню и Писториус по соображениям безопасности уклонились от ответа на вопрос о сроках создания этой компании. Темпы могут быть стремительными, и некоторые источники предполагают, что это произойдет уже в 2024 году.

Статус персонала, который может потребоваться для работы или для охраны объектов, пока что является предметом строго засекреченных обсуждений, поскольку они совпадают с дебатами о возможном развертывании на Украине западных солдат.