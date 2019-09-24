Это просто издевательство! – Мыкола Вересень о возвращении Донбасса

24.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинские патриоты воспримут как «предательство» и «издевательство» возвращение Донбасса под формальный контроль Киева на каких-то приемлемых для Донецка и Луганска условиях.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил телеведущий Мыкола Вересень, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я в последние несколько дней себе задаю вопрос: реалистично ли вообще сейчас, в ближайшие годы, говорить о возможности возвращения Донбасса в состав Украины?

Откровенно говоря, может, это достаточно цинично и провокационно, но мне кажется, что несвоевременно.

Вопреки всем пониманиям, что действительно, нельзя терять территории, но представить себе, как это – это же просто такое предательство!

Что я имею в виду – мало того, что они могут вернуться, за это еще будет платить Украина. Восстановление, дороги – все!

А люди, которые отдали свои жизни, что они будут, семьи этих людей, что они будут делать? Говорить: «Молодцы, прекрасно. Мало того, что поубивали наших 13 тысяч, сколько калек осталось… так мы еще и полбюджета будем отдавать на это все». Ну как это? Как посмотрят на это патриоты украинские?» – заявил Вересень.

В 2017 году Вересень оказался в центре скандала, плеснув водой из стакана в гостя студии – политолога Александра Семченко, который в прямом эфире назвал киевскую власть хунтой, Порошенко незаконным президентом, а ополченцев Донбасса – настоящими патриотами Украины.