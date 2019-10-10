Это просто катастрофа! – Парубий рассказал, как Зе взбесил Меркель

10.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Заявления нового украинского президента Владимира Зеленского о необходимости договариваться с Москвой дают Западу возможность «спрыгнуть» с невыгодного курса русофобской политики.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил глава Верховной Рады восьмого созыва Андрей Парубий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас заявления украинской власти «Давайте договариваться» более пацифистические, чем у многих европейских стран, а особенно наших ближайших соседей, щита Европы – Литвы, Латвии, Польши.

Эти страны, как я когда-то шутил, уже в первый день устали от Украины, сегодня с удовольствием говорят: «Ах так? Хорошо, давайте, быстренько, там себе договаривайтесь между собой. И не создавайте нам хлопоты от ваших проблем. Сядьте себе там и договоритесь. Если вы за это, то мы тем более», – делает вывод Парубий.

Также он подчеркнул некомпетентность Владимира Зеленского, умудрившегося одним телефонным разговором настроить против себя всех ключевых «союзников».

«Здесь и некомпетентность, когда, по удивительному стечению обстоятельств, можно было в одном телефонном разговоре против себя настроить и США, и ключевых союзников в Европе. Это ведь надо уметь.

Это просто катастрофа! В один момент так навредить всей внешней политике…

Канцлер Меркель глубоко и свято убеждена, что она сделала сверхусилия для Украины, поставила под угрозу свою политическую карьеру. Она пошла против общественных настроений.

Например, если брать «Северный поток-2», это явная выгода для немецкой экономики. Как и санкции против России – это удар по немецкой экономике.

И когда ей говорят, что она недостаточно помогала – конечно это обычная человеческая обида.

Когда они видят, что мы закупаем электроэнергию в России, а они должны сохранять санкции, у них обычной вопрос: «Почему мы должны быть большими сторонниками Украины, чем сама Украина?», – добавил экс-парламентарий.