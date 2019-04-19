«Это просто кошмар!» – аферисты из штаба Тимошенко рады, что не избиты обманутыми агитаторами

19.04.2019, Днепропетровск, Владимир Гладков

Организаторов «сетки» кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко в Днепропетровске погубила жадность: собрав немалый человеческий ресурс для подкупа избирателей и пообещав каждому участнику по 1000 гривен оплаты по окончании первого тура, независимо от их исхода, аферисты просто «кинули» доверившихся им людей.

Об этом говорится в программе расследований на YouTube-канале «BIHUS info». передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам одной из агитаторов за Тимошенко Елены Эйсмант, участникам «сетки» прислали сообщение о том, что рассчитываться с ними никто не будет, так как их кандидат не прошёл во второй тур.

«Вчера должны были рассчитаться с людьми, потом нам написали сообщение, что мы не отработали свои средства, и никто нам ничего платить не будет, так как Юлия Владимировна не прошла в президенты.

Люди же здесь собрались не просто так, тут и студенты работали, и очень много людей. Каждый хотел заработать, и пенсионеры» – рассказала она.

По словам Эйсмант, агитаторам заплатили только аванс – и то не всем, а большую часть вознаграждения обещали выдать после первого тура выборов, но обманули.

«Они дали 300 гривен аванса и сказали, что 700 гривен оплатят потом, после выборов, независимо, пройдёт ли она или нет. 700 гривен нам не дали, некоторым даже аванса не дали» – пожаловалась женщина.

Придя к пустому офису районного штаба кандидата в президенты, горе-агитаторы никого там не обнаружили. Внутри они нашли списки избирателей, по которым и работали участники «сетки».

Куратор агитаторов штаба Тимошенко, которого его подчинённым удалось заснять на видео, признался, что партия «кидает» своих пешек массово и по всему Днепропетровску.

«Это просто кошмар! Я первый и последний раз в жизни сотрудничаю с этой партией и больше никогда в жизни. Вы не представляете, какой шок был у меня, когда мне это объявили, потому что у меня больше тысячи человек.

Наш округ вообще единственный, в котором хотя бы треть закрывают. На 30 процентов, да. В других округах люди, которые брали на себя финансовую ответственность и подтверждали её – они нам вообще просто сказали: «Нет, мы денег не дадим, и всё». Развернулись и уехали, телефон выключили. Просто идёт массовый кидок по всему городу» – поведал куратор.

Также журналисты рассказали, что спасать агитаторов-кидал из осаждённого недовольными людьми офиса приехал целый десант, направленный из центрального штаба.