«Это просто кошмар» – украинский политолог оценил интервью Зеленского американцам

02.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Интервью, которое президент Украины Владимир Зеленский дал недавно телеканалу HBO уже несколько дней вызывает жаркие дискуссии внутри страны.

Так, политолог Юрий Романенко в своем блоге раскритиковал президента за непрофессионализм в ответах американским журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, досталось Зеленскому за посыл президенту США Джо Байдену с требованием обозначить сроки вступления Украины в НАТО.

«Когда маленький мальчик подходит к дяде и говорит: «Дядь, почему у меня нет пластмассовой конячки?» или: «Почему у меня нет автомобиля?». Ну это выглядит приблизительно так, как: «Дядь, почему мы до сих пор не в НАТО?». Ну, потому что мы долб…ы. Ну почему мы не в НАТО? Потому что нельзя 30 лет ходить по миру с протянутой рукой и них…а не делать, и ждать, что тебя примут каким-то чудом в НАТО», – заявил Романенко.

Также он раскритиковал Зеленского за слова о том, что акции украинского предприятия «Мотор Сич» не могут быть проданы китайской компании.

«Мы же кидаем не просто китайцев, а китайцев, за которыми стоит государство, вот в чем суть ситуации. Когда говорят, что это какая-то частная компания – нет, она же кредиты взяла для того, чтобы купить «Мотор Сич», и за этими кредитами стоит китайское государство, потому что мы прекрасно понимаем, что для китайцев это вопрос стратегической важности, получение авиадвигателей в достаточном количестве для того, чтобы построить несколько тысяч вертолетов, которые им нужны.

Для того, чтобы, в том числе, быть в приоритетных отношениях со всеми стратегически важными игроками. Поэтому Вова, когда всю эту ахинею несет, выглядит, даже боюсь называть эти слова, как он выглядит. Это просто кошмар», – резюмировал украинский политолог.