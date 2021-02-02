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02.02.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Идиотизм, Китай, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина
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«Это просто кошмар» – украинский политолог оценил интервью Зеленского американцам

Новости Украины

Интервью, которое президент Украины Владимир Зеленский дал недавно телеканалу HBO уже несколько дней вызывает жаркие дискуссии внутри страны.

Так, политолог Юрий Романенко в своем блоге раскритиковал президента за непрофессионализм в ответах американским журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, досталось Зеленскому за посыл президенту США Джо Байдену с требованием обозначить сроки вступления Украины в НАТО.

«Когда маленький мальчик подходит к дяде и говорит: «Дядь, почему у меня нет пластмассовой конячки?» или: «Почему у меня нет автомобиля?». Ну это выглядит приблизительно так, как: «Дядь, почему мы до сих пор не в НАТО?». Ну, потому что мы долб…ы. Ну почему мы не в НАТО? Потому что нельзя 30 лет ходить по миру с протянутой рукой и них…а не делать, и ждать, что тебя примут каким-то чудом в НАТО», – заявил Романенко.

Также он раскритиковал Зеленского за слова о том, что акции украинского предприятия «Мотор Сич» не могут быть проданы китайской компании.

«Мы же кидаем не просто китайцев, а китайцев, за которыми стоит государство, вот в чем суть ситуации. Когда говорят, что это какая-то частная компания – нет, она же кредиты взяла для того, чтобы купить «Мотор Сич», и за этими кредитами стоит китайское государство, потому что мы прекрасно понимаем, что для китайцев это вопрос стратегической важности, получение авиадвигателей в достаточном количестве для того, чтобы построить несколько тысяч вертолетов, которые им нужны.

Для того, чтобы, в том числе, быть в приоритетных отношениях со всеми стратегически важными игроками. Поэтому Вова, когда всю эту ахинею несет, выглядит, даже боюсь называть эти слова, как он выглядит. Это просто кошмар», – резюмировал украинский политолог.

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