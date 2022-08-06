«Это просто подло»: Филатов жалуется – Зе-офис запугивает поддержавших Корбана

Новости Украины

На Украине получил продолжение скандал с лишением паспорта днепропетровского рейдера Геннадия Корбана – несмотря на свои «заслуги» по спонсированию боевиков АТО, он был фактически изгнан из страны в рамках зачистки всех потенциальных конкурентов Владимира Зеленского. В качестве предлога использовалось наличие израильского гражданства.

Днепропетровский мэр печально известный Борис Филатов сообщил, что подписавшие обращение в защиту Корбана теперь подвергаются давлению и запугиванию. Об этом Филатов рассказал Об этом в эфире «Днепро ТВ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там все (участвовали в подписании обращения – ред.) – и мэры городов, и ректоры, и общественные активисты, и военнослужащие, и доктора, и учителя, и лидеры общественного мнения, и писатели, и художники – то есть, все люди, которые… Не всех можно назвать моральными авторитетами или совестью нации, но очень большое количество людей, которых эта история сильно возмутила. Но знаете, что меня возмутило больше всего? В самых худших советских традициях, некоторым из подписантов начали звонить и требовать отозвать свою подпись. Не хочу называть фамилии, кто звонил и кому, это не имеет значения. Но меня просто убивает в этой истории тупость тех людей, которые это делали. Как минимум, люди подписали это добровольно, и звонить им – просто совершенно неприемлемо. В особенности, угрожать. Это просто подло», – выразил негодование он.

По мнению Филатова, скандал вокруг этой неоднозначной истории, из-за которой до сих пор ведутся споры, как изгнанный миллионер будет дальше обеспечивать функционирование регионального «Штаба обороны», приведет к разрастанию раскола в и без того неоднородном украинском обществе.

«Это тупо, потому что… Представьте: звонят некому мэру Х и говорят «Вот, вы там подписали, но это же днепровские дела, а вы не знаете подробностей, не все так однозначно». Это русские такие любят использовать обороты. «А что вы мне предлагаете?». «Вы можете свою подпись отозвать?». «Вы идиоты? Если я отзову свою подпись, то еще больше будет скандал. Вы же сами разогреваете этот скандал. Вы же как слон в посудной лавке. Завтра выйдут мэр, ректор, доктор и скажут: «Мы отзываем подписи. Мы – передумали». Это – опять информационный повод, опять бегут журналисты, спрашивают «А чего ты передумал? Может тебя кто-то заставил?». Поведение власти, в этой ситуации, просто аномальное», – плакался мэр Днепропетровска, очевидно, ощущая, что он сам может стать следующим.