«Это просто позор»: Как транжирится помощь России на восстановление Крыма

04.06.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Обрушившиеся на Крым ливни в начале июня стали еще одним доказательством неэффективности работы местных чиновников, осваивающих колоссальные бюджеты, выделяемые Россией на восстановление полуострова после пребывания его под контролем Украины.

В столице Крыма – Симферополе – городским управленцам все еще не под силу решить вопрос с ливнестоками. Как результат – район железнодорожного вокзала столицы и один из крупнейших торговых центров Крыма «Метаном» оказались затоплены.

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«Потоп для нас дело привычное, но особенность этого в том, что случился он после нескольких лет интенсивного благоустройства улиц города, ремонта дорожного покрытия, причём в некоторых местах по несколько раз. Городская администрация молчит, никак не реагируя на естественное и обоснованное возмущение симферопольцев. Не знаете что сказать? – Ну, так уж соврите хотя бы что-нибудь!» – комментирует произошедшее в своем блоге крымский политолог Сергей Киселев. «Это просто позор какой-то! Потрачены сотни миллионов государственных денег», – приходит к выводу эксперт.

Директор некоммерческой организации «ЖКХ контроль Республики Крым» Анатолий Петров отмечает, что подобное происходит из-за недобросовестного ремонта дорог Симферополя: «Вместо нормативных ливнеприемных решеток влепили какие то декоративные люки с дырочками».

Интересно, что не выдержал сильных ливней и построенный несколько лет назад новейший терминал аэропорта «Симферополь» – его крыша потекла во многих местах.

«Можно послать большой привет строителям, которые халтурно сделали гидроизоляцию на крыше и водостоках. Зарплаты большие платили, вот и торопились скорей сдать объект», – отмечает в своем блоге бывший депутат крымского парламента Сергей Шувайников.