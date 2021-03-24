«Это провал» – у Навального с горя внезапно отказал позвоночник и заволочилась нога

24.03.2021, Москва, Елена Острякова

Окружение Алексея Навального начало давить на жалость и распространять информацию о том, что состояние здоровья блогера-уголовника в Покровской колонии резко ухудшилось.

«Были сильные боли, начало отдавать в ногу, есть большие проблемы с позвоночником. В пятницу к нему приезжал врач из тюремной больницы. Ему дали две таблетки ибупрофена и лечение на этом закончилось», – сообщила адвокат Ольга Михайлова.

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При этом она жалуется на то, что ее не допускают к Навальному, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это первый за все время незаконного ареста Алексея Навального случай, когда адвокатам не удается попасть к нему в назначенный день. Мы не понимаем, где Алексей Навальный и почему его прячут от адвокатов. С конца прошлой недели он испытывает сильные боли в спине… передавал, что отнимается нога, не может на ногу наступать, при этом за все время он получил две таблетки ибупрофена.

При всех известных нам обстоятельствах, резкое ухудшение его самочувствия не может не вызывать крайнее беспокойство. Полагаем, что он может сейчас находиться в тюремной больнице, а администрация ИК-2 может пытаться скрывать этот факт», – нагнетает из Берлина беглый соратник блогера Леонид Волков.

Эта истерия вполне может объясняться провалом его очередной виртуальной затеи – сбором людей на супер-мега-митинг через Интернет.

Во вторник Волков предложил сторонникам регистрироваться на специально созданной карте России. Когда желающих «наберется полмиллиона», из-за границы последуют инструкции кукловодов.

На текущий момент на карте зарегистрировалось почти 200 тыс человек, но в целом процесс принял комические формы. Среди адресов, откуда регистрировались навальнята, оказались Мавзолей, офис ФСБ, а также сеть гей-клубов.

Кроме того публицист Илиас Меркюри демонстративно зарегистрировал не только себя, но и еще «четырех друзей» пропутинских взглядов. Известный телеведущий Владимир Соловьев у него записался на митинг в Кирове, где Навального судили за мошенничество в первый раз. Все это с одного компьютера по фейковым адресам электронной почты.

Позже Волков признал, что его сайт «атакуют боты».

Политолог Алексей Мухин полагает, что Волков хочет симулировать массовый протест, заменив его интернет-активизмом и отчитаться, таким образом, перед спонсарами.

«Клоуна Леонида Волкова “заклевали” свои же. Ему, в частности, предъявляются обвинения в том, что он “хайпит” на пустом месте и брызжет пустым креативом, дескать, придумал “ещё одни фонарики”. Конкретно, как и в случае с другими медиа проектами ФБК (иноагент), накрученный список потенциальных протестующих (актива) ничего не даст, как справедливо полагают в самой несистемной оппозиции. Свои же подозревают Волкова в том, что он получил средства на весенний протест, но пытается сымитировать его своеобразной Интернет-работой (виртуалом с красивыми картинками там, конечно), чтобы отчитаться, оставить средства себе, а российских участников процесса просто кинуть. Так что никакой он не “клоун”, а крыса форменная», – написал Мухин в своем телеграм-канале.

Напомним, что таким же образом ведет себя и самопрозглашенный «лидер белорусского народа» бежавшая в Вильнюс Светлана Тихановская. Накануне так называемого Дня Воли, когда выяснилось, что выходить на уличные акции люди уже не хотят, она призвала их оставлять подписи под призывом к властям пойти на переговоры.

Другой беглый оппозиционер Павел Латушко уже из Варшавы призвал сторонников в Белоруссии выходить на улицы без символики и знамен, чтобы не подвергнуть себя арестам, и фланировать по тротуарам. Понятно, что посчитать участников такой акции протеста практически невозможно и в отчет можно вписать любую цифру.

Этими виртуальными цифрами будут оперировать не только российские и белорусские оппозиционеры, общаясь с Западом, но и сами западные структуры, оказывая давление на Россию и Белоруссию.

Сегодня уже целый блок НАТО устами своего генсекретаря Йенса Столтенберга потребовал освободить Навального.