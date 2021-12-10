«Это провокация!» – в Киеве не ожидали подобной реакции РФ на очередной керченский инцидент от ВМСУ

10.12.2021  20:40 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Кризис, Крым, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Развернувшиеся учения ВМС РФ – это провокация и попытка превратить Азовское море в российское озеро.

Об этом заявили в пресс-службе Военно-морских сил Украины, передает корреспондент «Политнавигатора».

Развернувшиеся учения ВМС РФ – это провокация и попытка превратить Азовское море в российское...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



ВМСУ не понравились наступившие последствия вслед за вчерашним инцидентом с неадекватным поведением украинского судна «Донбасс».

«РФ продолжает провокационные действия против Украины. По состоянию на 10 декабря Российской Федерацией перекрыто около 70% акватории Азовского моря. Сейчас россиянами размещены навигационные предупреждения (ПРИПи) об ограничении судоходства в определенных районах якобы в связи с проведением артиллерийских стрельб в районах вблизи городов Мариуполь, Бердянск и Геническ», – говорится в сообщении.

В ведомстве пожаловались, что подобные ограничения близ украинских берегов происходят систематически и мешают судоходству, а значит являются провокацией.

«Подобные действия агрессора в очередной раз демонстрируют попытки РФ превратить Азовское море в свое внутреннее «озеро», – вещают в ВМС Украины.

Также в пресс-службе опубликовали карту с перекрытыми зонами Азовского моря, некоторые из которых находятся всего в 4 милях от украинского берега.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть