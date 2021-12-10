«Это провокация!» – в Киеве не ожидали подобной реакции РФ на очередной керченский инцидент от ВМСУ

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Новости Украины

Развернувшиеся учения ВМС РФ – это провокация и попытка превратить Азовское море в российское озеро.

Об этом заявили в пресс-службе Военно-морских сил Украины, передает корреспондент «Политнавигатора».

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ВМСУ не понравились наступившие последствия вслед за вчерашним инцидентом с неадекватным поведением украинского судна «Донбасс».

«РФ продолжает провокационные действия против Украины. По состоянию на 10 декабря Российской Федерацией перекрыто около 70% акватории Азовского моря. Сейчас россиянами размещены навигационные предупреждения (ПРИПи) об ограничении судоходства в определенных районах якобы в связи с проведением артиллерийских стрельб в районах вблизи городов Мариуполь, Бердянск и Геническ», – говорится в сообщении.

В ведомстве пожаловались, что подобные ограничения близ украинских берегов происходят систематически и мешают судоходству, а значит являются провокацией.

«Подобные действия агрессора в очередной раз демонстрируют попытки РФ превратить Азовское море в свое внутреннее «озеро», – вещают в ВМС Украины.

Также в пресс-службе опубликовали карту с перекрытыми зонами Азовского моря, некоторые из которых находятся всего в 4 милях от украинского берега.