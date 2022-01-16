«Это психология небитой нации» – московский эксперт об агрессивной позиции США

16.01.2022  23:22 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США


Американцы и британцы разжигают и поддерживают конфликты во всём мире, потому что не пережили на собственном опыте всего кошмара полномасштабной войны.

Об этом в эфире телеканала «ОТР» заявил доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американцы и британцы разжигают и поддерживают конфликты во всём мире, потому что не пережили...

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«У нас травма от Второй мировой войны как у нации. Мы считаем, что воевать – это ненормально. Что война должна быть такой – либо как Вторая мировая, либо ядерная, либо никакая.

А англосаксы так не мыслят, у них другая логика: «весь XIX век были ограниченные войны, и что? Да, повоевали, ну и что?».

У нас как говорят: «Ты, диванный вояка, куда к войнам призываешь». Американцы пожимают плечами и говорят: «А во время Крымской или Франко-прусской войны это было нормой. С чего вы взяли, господа русские, что Вторая мировая и её итоги – это мир на веки вечные и на все времена? Когда-то был Венский мир, он рухнул. Когда-то был Версальский мир, он рухнул. Когда-то рухнет и наш. И с чего вы вообще взяли, что ограниченно воевать – это ненормально? Для белого человека в отношении дикарей это нормально», считают они.

Это психология небитой нации. Они ещё не потерпели своего поражения, которое бы заставило их переосмыслить это», – сказал эксперт.

Фененко подчеркнул, что России необходимо решительнее отвечать на нападки США, иначе Вашингтон будет продолжать считать её слабой страной.

«Почему они давят на Россию? Потому что мы ни разу серьёзно не ответили на санкции. Если бы мы ответили на санкции, давление сразу бы прекратилось.

Как только они видят, что кто-то не отвечает – в их логике это слабак, надо на него давить сильнее», – резюмировал эксперт.



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