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Подавляющее большинство населения России не испытывает ненависти к украинцам и хочет скорейшего прекращения войны.

Об этом в интервью пропагандисту Юрию Романенко заявил руководитель украинского Института конфликтологии и анализа России, доктор социологически наук Александр Шульга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Шульга рассказал о проведённом его институтом исследовании мнения россиян о войне и их отношения к украинцам. Респондентам предложили сформулировать послание украинцам в виде короткого сообщения.

К удивлению украинского исследователя, большинство посланий оказались совсем не агрессивными:

– Мы хотим жить в мире, давайте жить в мире – 13 %

– Держитесь, все будет хорошо – 10 %

– Мы – одна нация, один народ – 6 %

И все остальные послания были в таком же духе: «вас обманывают», «боритесь против своей власти», и т.д.

«При этом только 3% ответили «Простите нас». Всё остальное – «Всё хорошо», или «Перестаньте сопротивляться». Морального осознания того, что это неправильная война, такого «вьетнамского синдрома», мы не наблюдаем. Это очень плохо, потому что с этой молодёжью нам дальше жить. И эти влажные мечты, что посдыхают эти так называемые «совки», и мы заживём, и россияне осознаются – я не могу их разделить», – сказал социолог.

«С одной стороны, мы не видим агрессивных посланий типа «Мы вас всех убьём», «Вам всем конец», и так далее. Они были, но мы не смогли их даже в один процент слепить. Но с другой стороны, это даже больше пугает. Такое отчуждённая толерантность к насилию и искренние непонимание: «А что такого? Ну да война, ну и что. Мы хотим жить в мире». Это пугает», – подчеркнул он.