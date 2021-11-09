«Это пушечное мясо Путина!» – украинский дипломат призвал польских силовиков не церемониться с мигрантами

Обострение ситуации с колонной мигрантов на белорусско-польской границе – это спецоперация по уничтожению ЕС, которую проводит президент РФ Владимир Путин руками белорусского лидера Александра Лукашенко.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил украинский вице-премьер (2005), посол Украины в Республике Беларусь (2010-2011) Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы – свидетели спецоперации, которую проводит Кремль руками Лукашенко. Какая цель преследуется? Первое – это дискредитация ЕС, как минимум, как максимум – разрушение Евросоюза. И неслучайно польские руководители сейчас, когда комментируют эту ситуацию, они говорят, что не просто выполняют функцию защиты границы Польши, они выполняют функции защиты границы ЕС.

Это не случайно взята дата, когда Европа сосредоточена на конференции по климату. Это не случайно взято направление Польши, потому что у Польши сейчас очень активна позиция по лицензированию и запуску «Северного потока».

Когда активна была Литва в противодействии российской экспансии и агрессии и разрушению ЕС, то Путин отправлял руками Лукашенко мигрантов в Литву. Когда Латвия делала определенные шаги, которые касались транзита по территории Латвии, то мигрантов Путин отправлял в Латвию», – сочинял Бессмертный.

«Теперь Путин руками Лукашенко взялся разрушать ЕС через границы Польши. И тут, как минимум, нужно чётко понимать слова, которые были провозглашены Путиным на Валдайском форуме последнем, где больше 20 минут он рассказывал о приближении войны. О том, что война – это единственный инструмент, который может сейчас развязать клубок проблем, который сейчас нагромоздился.

Поэтому, как максимум, задача стоит – добиться в результате конфликта на границе между Белоруссией и Польшей кровопролития, и после этого, вооружившись такими понятиями, как «их там нет», развернуть там открытое применения оружия и противостояние между двумя государствами», – вещал экс-посол.