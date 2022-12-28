«Это Путин виноват!» – кормившийся в России режиссёр-«жидобандеровец» нашёл объяснение разгулу нацизма на Украине

Украинский продюсер Александр Роднянский, долгие годы предпочитавший зарабатывать в России, нашел «оргинальное» объяснение разгулу нацизма на Украине – оказывается, в этом тоже виноват президент РФ Владимир Путин.

Об этом Роднянский заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я дискутирую как с российской частью моих подписчиков, которые подозревают укрнацистов и укрфашистов во всех чудовищных злоумышлениях, так и с украинской частью моих подписчиков, часть из которых тоже очень радикальна, полагает, что ничего хорошего в русских как в народе нет, и не слышит никаких аргументов: «все рабы», «генетически заложено», «негодяи», «сволочи», «подлецы в отличие от нас – свободных от природы людей».

С ними тоже приходится спорить, потому что это какая-то чудовищная зараза, в которой виновен условный Путин, потому что он заразил этим расизмом чудовищным. На самом деле он силен», – сказал Роднянский.