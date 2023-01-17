«Это пытка!» – украинцы в Давосе жалуются, что Россия заставляет пленных учить Лермонтова

Солдаты армии России заставляют неонацистов на освобождённых территориях учить наизусть гимн РФ и стихи русского поэта Михаила Лермонтова.

Об этом в ходе «Всемирного экономического форума» заявил украинский художник Ярема Малащук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Когда мы попали в те комнаты (в Херсоне – прим.), где проводили пытки, мы нашли одну стену. Кроме определённых пророссийских лозунгов, на ней была и поэзия Михаила Лермонтова.

И слова российского гимна в этих тюремных камерах. Заключённые там должны были выучить на память Лермонтова и слова гимна.

Как это вообще возможно, чтобы это культурное величие использовалось как пытки? Они пытали людей великой российской культурой, можете себе такое представить?» – сказал Малащук.