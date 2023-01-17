«Это пытка!» – украинцы в Давосе жалуются, что Россия заставляет пленных учить Лермонтова

Вадим Москаленко.  
17.01.2023 17:45
  (Мск) , Киев
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Д.Б., Дзен, Культура, Россия, Украина


Солдаты армии России заставляют неонацистов на освобождённых территориях учить наизусть гимн РФ и стихи русского поэта Михаила Лермонтова.

Об этом в ходе «Всемирного экономического форума» заявил украинский художник Ярема Малащук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Солдаты армии России заставляют неонацистов на освобождённых территориях учить наизусть гимн РФ и стихи...

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«Когда мы попали в те комнаты (в Херсоне – прим.), где проводили пытки, мы нашли одну стену. Кроме определённых пророссийских лозунгов, на ней была и поэзия Михаила Лермонтова.

И слова российского гимна в этих тюремных камерах. Заключённые там должны были выучить на память Лермонтова и слова гимна.

Как это вообще возможно, чтобы это культурное величие использовалось как пытки? Они пытали людей великой российской культурой, можете себе такое представить?» – сказал Малащук.

Принудительное изучение русской культуры он назвал попыткой отбросить современную Украину в прошлую (надо понимать, навязывание вышиванок и уничтожение памятников – это, напротив, путь к невиданному прогрессу).

«Мне кажется, что это не столько варварство, сколько некий постмодернистский фашизм. Россияне хотели бы ассимилировать украинцев, навязывая свою культуру XIX столетия. Внести великую культуру XIX столетия в модернистскую, современную Украину.

Мы не должны об этом забывать. Потому что речь идёт не только о физическом варварстве, и не только о моральных издевательствах. Они хотят достать до самых наших корней», – возмутился художник, зачем-то приехавший на экономический форум.

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