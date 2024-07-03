«Это раздражает! Запад не даёт ПВО – русские творят, что хотят» – экс-спикер генштаба ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

С одной стороны Запад больше обещает, чем передаёт Киеву ПВО «Пэтриот», с другой – Украина не может обезопасить периметр со стратегическими объектами, как это показали недавние инциденты с аэродромами в Полтаве и Миргороде.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Это уже начинает определённым образом раздражать. Мы часто слышим от наших западных партнёров обнадёживающие заявления относительно передачи дополнительных систем «Пэтриот», но пока что заявления есть, а батарей «Пэтриот» – нет. Мы теряем жизни, мы теряем имущество, мы теряем самое ценное на поле боя – жизни наших воинов из-за того, что наши западные партнёры пока что не спешат передавать дополнительные системы ПВО», – возмущался Селезнёв.

Однако он признал, что и украинцы – «молодцы».

«С другой стороны, мы должны чётко понимать, что прежде, чем получить такое оружие, мы должны сделать важное домашнее задание. Кейс в Полтавской области является кричащим. Если мы не будем прикладывать все усилия ради того, чтобы обеспечить периметр, где находятся стратегические объекты – или то истребители F-16, или наши «Су-27», или другая авиационная техника или техника, которая входит в состав ПВО, я уверен, что наши западные партнёры не будут спешить с передачей такого дорогостоящего высокотехнологичного и очень ценного имущества и оборудования», – добавил экс-спикер.