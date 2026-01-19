«Это разрушает Европу!» – Орбан потребовал полностью отцепить Украину от финансирования

Вадим Москаленко.  
19.01.2026 17:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 384
 
Европейские страны оказались на грани разорения из-за постоянного финансирования ненасытной Украины.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на митинге в Мишкольце, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские страны оказались на грани разорения из-за постоянного финансирования ненасытной Украины. Об этом заявил...

«Мы не должны отдавать наши деньги украинцам. На данный момент европейцы выделяют 90 миллиардов, и уже выделили около 280 миллиардов. Украинцы сказали, что на ближайшие десять лет им понадобится 800 миллиардов евро на содержание страны. И это без учётов расходов на вооружение.

Американцы вышли из игры, там правят деньги. Они забрали то, что им было нужно. Теперь европейцы тратят свои деньги, если хотят войны. Так у нас не останется денег!

Если бы Европа развивалась, и у неё было много денег на другие цели, то, возможно, мы смогли бы добиться своего без войны», – сказал Орбан.

«Но денег в Европе нет, у нас кризис. Поэтому европейцы берут деньги у банкиров, и дают в долг Украине. Но все знают, что украинцы не смогут вернуть этот кредит, и тогда банкиры потребуют деньги с европейцев.

Это разрушает Европу. Мы должны сказать что-то по этому поводу, иначе разоримся. Но европейские лидеры говорят, что мы победим на фронте – и заставим Россию заплатить штраф… Но всё это выдумки!», – возмущался премьер.

