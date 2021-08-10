«Это разрушило Крымский консенсус»: Эксперты поддержали идею «Справедливой России» по отмене пенсионной реформы

10.08.2021, Москва, Максим Карпенко

Так называемая Пенсионная реформа, принятая в России в 2018 году, была ошибочной – она разрушила внутриполитический Крымский консенсус и подорвала доверие к власти.

Об этом на круглом столе в Москве, посвященном инициативе партии «Справедливая Россия – За правду» по отмене Пенсионной реформе, заявил известный экономист Михаил Делягин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Повышение пенсионного возраста – кража у людей пяти лет жизни – закончила «Крымскую весну». То есть, люди стали убеждены в том, что воссоединение с Крымом – это какое-то недоразумение в общей антинародной политике государства. Второе – если до повышения пенсионного возраста можно было с людьми обсуждать, сказать, что президент Путин хочет как лучше, это был аргумент, и об этом можно было говорить, то после повышения пенсионного возраста все, что вы видите после минимального сочувствия к власти, что власть не везде является вашим врагом, – люди просто завершают разговор, просто разворачиваются и уходят на полуслове. То есть, это делегитимация власти – власть после этого стала восприниматься, может быть, не как оккупационная, как коммунисты говорили в середине 90-х годов, но как абсолютно враждебная власть», – считает Делягин.

Его поддержал политолог Олег Бондаренко. По мнению эксперта, у российской власти есть достаточно возможностей для того, чтобы аккумулировать дополнительные ресурсы и отказаться от принятой в 2018-м году реформы, существенно повышающей возраст выхода на пенсию. Бондаренко полагает, что выходом могло бы стать реформирование системы налогообложения.

«Откуда брать деньги для того, чтобы видоизменять Пенсионную реформу? Очень просто. Во-первых, прогрессивная шкала налогообложения – это изменение налоговой системы, это введение налога на роскошь, о котором говорили и пытались принять, и опять партия власти его «прокатила», было это еще десять лет назад. Это и налог на недра, налог на природную ренту, который должен идти на социалку, очевидно. Ну и, пожалуй, один из самых неоднозначных моментов, о которых я могу сказать, – это компенсационный налог на объекты большой приватизации, залоговых аукционов. О чем говорили не только левые политики, говорили даже люди в ранге советников президента, нынешний вице-премьер Андрей Белоусов», – напомнил Бондаренко.