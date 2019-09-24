«Это разве перемирие?!» – Пушилин жёстко отчитал Зеленского

24.09.2019, Цхинвал, Владимир Гладков

Более 30 безвозвратно разрушенных домов на территории ДНР, прямые попадания в школы и детские сады – такова цена слов Владимира Зеленского о перемирии и стремлении завершить войну в Донбассе.

Несмотря на все обещания нового украинского президента, украинская армия продолжает обстреливать Донбасс с прежней интенсивностью. Об этом в интервью южноосетинскому информационному агентству «Sputnik-Ossetia» рассказал глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас очень много вызовов в военном плане, несмотря на все перемирия и иллюзию о том, что новая власть в Киеве будет смотреть на установление мира совершенно по-другому и делать шаги к спокойствию. Увы, это не так.

Несмотря на последнее достигнутое перемирие, у нас порядка 35 безвозвратно разрушенных жилых домов на линии соприкосновения, прямые попадания в действующие детский сад и школу, это разве перемирие? Конечно, нет. Спокойнее и тише на линии соприкосновения не стало», – отметил он.

По мнению главы Республики, ждать мирных инициатив от Киева не приходится.

«Последняя встреча в Минске показала, что даже те шаги, которые должны были привести к встрече в «нормандском формате», на которой так настаивает Украина, не были сделаны. Должна была быть письменно подтверждена «формула Штайнмайера», текст был уже подтверждён и с подписями советников России, Германии, Франции и Украины.

Ничего не получилось. Это говорит, что Украина сейчас не субъектна, внутри ситуация нестабильна, и в плане каких-то решений в мирном процессе, или урегулирование конфликта как такового, от Украины ждать не стоит», – добавил Пушилин.