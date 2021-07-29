«Это реально дети!» – боевик «Правого сектора» в восторге от лагеря для гитлерюгенд

29.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В отличие от нулевых, когда украинские националисты тренировали боевиков в полулегальных «таборах», сейчас, после майдана, даже у детей есть возможность отрабатывать военно-диверсионные навыки в официальных лагерях без материальных недостатков.

Об этом у себя в «Facebook» написала боевик «Правого сектора» и «Украинской добровольческой армии», нацистка Елена Белозерская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она рассказала, что побывала на Уманщине в одном из учебных лагерей для детей, организованный националистической группировкой «Сокол» (молодёжное крыло запрещенной в РФ ВО «Свобода») с участием «уманской самообороны».

«Сказать, что я поражена – ничего не сказать, – восхищается националистка. – Первое, что увидела – девушек лет 12-13, которые держали в руках «калаши», причем держали их идеально правильно. Лет 10 назад лично я еще и близко этого не умела… Саперное дело. Передвижение с оружием. Тактика диверсионных групп. Стрельба, наконец!».

По её словам, лагеря, в которых до войны в Донбассе тренировалась она и другие националисты – «цветочки, по сравнению с этим».

«Во-первых, у нас были только совершеннолетние. Ну, может, чуть 17-летних было. А здесь – реально дети, которых самое время учить, потому что они благодарная аудитория и учатся быстро.

Во-вторых, у нас все было нелегально, мы прятались от спецслужб, от полиции, мы реально рисковали. А здесь – всё спокойно, никто ни от кого не прячется. Правда, мне все равно пришлось замазать детям лицо, потому что сейчас суровые законы – фото несовершеннолетних нельзя выставлять без согласия родителей.

В-третьих, материальная база. У нас почти не было ни выхолощенных мин, ни ММГ (макет массо-габоритный – ред.) боевого оружия, пригодных для сборки-разборки и учений по тактике. Вместо этого были страйкбольные «приводы» и разный подручный хлам… А здесь – с десяток нормальных ММГ на руках у детей. А для стрельбы есть «мелкашки» с оптикой и легальные охотничьи «калаши» у взрослых», – радостно рассказывала Белозерская.

Она добавила, что в своё время можно было о таком только мечтать, тем не менее, «с нас как-то подготовили бойцов».

«Милитаризировалось наше общество, не говори. Сколько же таких тренировок по всей стране, и сколько детей выросло за эти 7 лет!

Между прочим, комендант этого детского лагеря – племянница погибшего в ДАПи киборга. Среди участников есть дети ветеранов и действующих военных, у двух сестричек отец погиб на войне.

Смотришь на этих детей и думаешь: те, кто попытаются к нам соваться – ходячие трупы. Достойная смена растет», – умилилась бандеровка.