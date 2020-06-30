«Это реальный бандитизм» – Кравчук о катастрофе в Карпатах

30.06.2020, Киев, Максим Карпенко

За годы независимости Украины в Карпатах было вырублено порядка 800 тысяч гектаров леса, что оборачивается периодическими наводнениями в регионе.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил экс-президент Украины Леонид Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрите – Карпаты, они же не только на территории Украины. Карпаты – это Румыния, это другие страны. Там спокойно, а у нас с гор идут сели. Почему? Я был президентом, ездил туда, там также были паводки, но шла чистая вода, а сейчас идут сели. Потому что за годы независимости, поверьте мне, я назову цифру, вырезали в Карпатах 800 тысяч гектаров лесов.

Скажите, пожалуйста, сельский совет и депутаты сельского совета, районный совет и депутаты районного совета, городской совет и депутаты, областной и депутаты, они что, на самом деле не знают, кто режет лес? Вы поверите в это? Я не поверю. Значит, они знают, кто режет, они делятся с теми, кто режет, а сейчас плачут и говорят: «Спасайте нас, государство, спасай»…

На той стороне нет такой беды, а на нашей есть, потому что не придерживаемся Конституции, не соблюдаем законы, превратили ситуацию в реальный бандитизм, когда кто хочет идет резать лес. Крышуют леса прокуроры, кто только его не крышует, это уже тяжело читать и смотреть на то», – заявил Кравчук.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что на Западной Украине в ряде областей из-за непогоды подтопленными оказались несколько тысяч домов, разрушены дороги и автомобильные мосты.