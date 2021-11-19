«Это рекорд»: РЖД удваивает объём грузоперевозок на Дальний Восток

Елена Острякова. Просмотров: 19.11.202122:46 (Мск), Москва,

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Российская железная дорога (РЖД) намерена рекордно нарастить поток грузов на восток, несмотря на сложности, связанные с климатическими изменениями.

Об этом сегодня в Совете федерации заявил генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня наблюдаются глобальные малоизученные климатические изменения с тяжелыми последствиями для транспортной инфраструктуры. В качестве примера хочу привести два происшествия с мостами в Мурманске и на Транссибе. Поставарийный анализ показывает: реки меняют русло. Соответственно меняется мощность потока. Мосты были спроектированы на старых требованиях. Сейчас мы проводим работу по уточнению проектных решений», – сказал Белозеров.

Напомним, 23 июля на перегоне Куэнга — Укурей, вблизи села Нижняя Куэнга из-за сильных осадков рухнул железнодорожный мост. Движение грузов было приостановлено на месяц. Аналогичная история произошла в 2020 году на реке Кола в Мурманской области.

Несмотря на аварии, в 2020 году РЖД перевезла рекордный объем грузов в порты Дальнего Востока – 144 млн тонн. Забайкальская железная дорога стала самой грузонапряженной в мире.

Планируется, что в 2024 году будет обеспечена провозная мощность БАМа и Транссиба в 180 млн тонн. В 2030 году – 210 млн тонн. Для сравнения в 2015 году в этом направлении шло всего 98 млн тонн грузов.

Объем инвестиций в БАМ и Транссиб вырос в 2 раза и достиг 134 млрд руб. На строительстве этих дорог работают 16 тыс человек.