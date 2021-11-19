«Это рекорд»: РЖД удваивает объём грузоперевозок на Дальний Восток

19.11.202122:46 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дальний Восток, Дзен, Общество, Политика, Россия, Торговля, Транспорт, Экономика


Российская железная дорога (РЖД) намерена рекордно нарастить поток грузов на восток, несмотря на сложности, связанные с климатическими изменениями.

Об этом сегодня в Совете федерации заявил генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская железная дорога (РЖД) намерена рекордно нарастить поток грузов на восток, несмотря на сложности,...

«Сегодня наблюдаются глобальные малоизученные климатические изменения с тяжелыми последствиями для транспортной инфраструктуры. В качестве примера хочу привести два происшествия с мостами в Мурманске и на Транссибе. Поставарийный анализ показывает: реки меняют русло. Соответственно меняется мощность потока. Мосты были спроектированы на старых требованиях. Сейчас мы проводим работу по уточнению проектных решений», – сказал Белозеров.

Напомним, 23 июля на перегоне Куэнга — Укурей, вблизи села Нижняя Куэнга из-за сильных осадков рухнул железнодорожный мост. Движение грузов было приостановлено на месяц. Аналогичная история произошла в 2020 году на реке Кола в Мурманской области.

Несмотря на аварии, в 2020 году РЖД перевезла рекордный объем грузов в порты Дальнего Востока – 144 млн тонн. Забайкальская железная дорога стала самой грузонапряженной в мире.

Планируется, что в 2024 году будет обеспечена провозная мощность БАМа и Транссиба в 180 млн тонн. В 2030 году – 210 млн тонн. Для сравнения в 2015 году в этом направлении шло всего 98 млн тонн грузов.

Объем инвестиций в БАМ и Транссиб вырос в 2 раза и достиг 134 млрд руб. На строительстве этих дорог работают 16 тыс человек.

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