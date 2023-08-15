«Это рискованно» – Живов призвал оставить в покое сухогрузы-нарушители

За атаку на Крымский мост портовая инфраструктура Одессы и Николаева должна быть полностью уничтожена, чтобы предотвратить подобные диверсии.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал блогер, военный волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одесса же является крупнейшим экономическим и военным хабом Украины. Через Одессу идёт, наверное, до половины всего военного трафика. То есть туда приходят боеприпасы, танки, там размещаются наёмники. У них одна из крупнейших американских биолабораторий до сих пор функционирует, к сожалению, и там инфраструктура зерновой сделки», – отметил он.

«Вы видите, какая сейчас ситуация с зерновой сделкой? Они пытаются прорвать нашу вооруженную блокаду, и мы попадаем в такую развилку, что в какой-то момент нам придётся уничтожать суда, которые идут на Украину, если они не будут подчиняться, либо сделать невозможным причаливание этих судов в порту Измаил», – подчеркнул Живов.

Первый вариант, по словам эксперта, чреват началом крупного военного конфликта, тогда как второй снимет сам вопрос с повестки дня.

«Ударить по кораблю иностранного государства, если он идёт под флагом Бантустана, это как бы ещё не самый худший вариант. А если он идёт под флагом Турции или какой-то другой крупной страны? Это будет проблематично, это очень рискованная игра. Гораздо проще просто снести всю портовую инфраструктуру в Одессе и Измаиле, чтобы им просто некуда было причаливать.

Особенно после того, как была предпринята террористическая атака посреди белого дня на Крымский мост на этих выходных. Понятно, что ракета С 200 летела не из порта. Но беспилотники морские, которые тоже пробовали атаковать до сих пор, конечно откуда-то из этого региона шли. Поэтому за Крымский мост надо давать какие-то ответные удары, и самое очевидное – это уничтожить полностью инфраструктуру портовой Одессы и Николаева, чтобы вообще лишить Украину, по сути, выхода к морю», – заключил Живов.