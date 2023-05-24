«Это российская земля»: американский разведчик признал неудобную для Запада правду

Крым является частью России, и это исторический факт, подтвержденный мнением крымчан.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я изучал Крым всю свою жизнь. Это часть России, очень важная часть российской истории. Но я приехал сейчас в Крым, чтобы лично увидеть его. Это абсолютно иной опыт. И я не могу сказать, что я все узнал о крымчанах. И мне советовали крымчане, что мне надо еще больше увидеть. Люди были очень дружелюбными, рады меня видеть. И виды, которые попадись мне на пути, захватывали дух своей красотой, – отметил он. – То, о чем я читал в книгах, теперь переживаю сам. Потому что стою на той же земле и вдыхаю тот же воздух, что в книгах называли «умопомрачительным».

То, что Крым непризнанная миром и Вашингтоном территория, пребывание на которой чревато санкциями, гонениями и клеймом «путинского приспешника», Риттера не особо волнует. Он уверяет, что любит собирать факты, а они говорят за российскую принадлежность Крыма.

«Я не согласен с тем, что меня считают пророссийски настроенным. Я проамерикански настроен. Но мой метод – это правда, я имею дело с фактами. Важна история. И когда мы анализируем историю Крыма, нет никаких сомнений, что это территория России. Мое правительство приняло решение не признавать крымчан частью России. Но политика моего правительства не в состоянии изменить историческую реальность. Единственное мнение, чье следует принимать во внимание — это мнение крымчан. И они считают себя россиянами. И я задавал этот вопрос и получал утвердительный ответ. Я уважаю их историю. Я буду говорить правду об истории. Я не политик, я не могу изменить мнение моего правительство в отношении Крыма, но я уважаю исторические факты. И мы не можем изменить историю Крыма, и именно этот факт делает меня агентом Владимира Путина и агентом правды», — считает Риттер.

Он добавил, что как морпех приносил присягу на Конституции США, где свобода мнения и свобода слова являются основополагающими принципами американского общества.

«США построены на идее свободы, особенно на свободе слова. Поэтому последствия для меня- это последствия для свободы слова. Поэтому я не боюсь находиться в Америке и люблю свою страну. Я горжусь тем, что я американец, я буду защищать свое право на свободу мнения и слова, пока я живу. Правительство приходит и уходит, но Конституция вечна. И я давал клятву защищать Конституцию, в том числе – говорить правду вне зависимости от последствий, – подчеркнул американский военный аналитик.

Он добавил, что его аудитория – это американская публика.

«Есть те, кто считают себя демократами, есть республиканцы, есть коммунисты и либералы, есть черные, красные, желтые. И с чем они согласны – это получать правду, и они ценят мои старания на этот поприще. Давайте скажем честно – я не политолог, я не экономист, я мореман, но я верю в правду. Когда я был сотрудником разведки, мое начальство хотело слышать от меня, что им было слышать угодно. Но я всегда докладывал факты, вне зависимости от последствий. Я выражал свое мнение на канале при любой возможности, надеюсь, люди это оценят», – резюмировал Риттер.