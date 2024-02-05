«Это розовые мечты. Путин не будет говорить с Шольцем» – украинский политтехнолог

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В условиях создавшегося конфликта Россия находится не на том уровне, чтобы политики ЕС как-то на неё повлияли. Кремль будет говорить только с США.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт прокомментировал заявление скандально известного экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника, который сейчас в том же качестве осел в Бразилии, о том, что немецкому канцлеру Шольцу стоило бы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и обговорить ситуацию с украинским конфликтом. Мельник также не исключил, что «разговор может сотворить чудо».

Золотарёв отметил, что за последние полвека Шольц – самый слабый федеральный канцлер.

«Будем смотреть правде в глаза. Таки да. Рейтинг которого падает. Может ли в этой ситуации на что-то влиять, может ли давать какие-то гарантии? У меня очень большие сомнения», – сказал Золотарёв.

Он добавил, что, по мнению Москвы, ЕС не в том положении, чтобы на равных говорить с Россией.

«Все возможные виды санкций задействовали, это оказалось неэффективным. Россия оказалась готова, они сумели адаптироваться. В таком духе неокейнсианства запустив ВПК, получая нефтедоллары по-прежнему в достаточном количестве. Они сумели запустить свой ВПК, в отличие от ВПК Соединённых Штатов (да, там раскачивается, но очень уж медленно), и тем более европейского. Поэтому мечты Мельника, скорее всего, это розовые мечты, не стоящие ногами на твёрдой почве. Кремлю важно демонстрировать то, что он не видит даже в европейских политиках те фигуры, с которыми стоит договариваться и разговаривать. Как минимум, надо договариваться с США. И одной из тем кремлёвского идеологического мейнстрима является то, что Европа попала в тотальную зависимость от США в результате войны. Ну, как говорится, тут не без оснований», – признал политтехнолог.