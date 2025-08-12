«Это русская земля»: Илларионов в ужасе от Аляски как места встречи Трампа и Путина

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дональд Трамп, выбрав Аляску для встречи с Владимиром Путиным, подыгрывает российской пропаганде.

Об этом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевской журналистке Людмилы Немыри заявил бежавший в США экс-советник президента РФ Андрей Илларионов, признанный иноагентом.

По его словам у Трампа ничего не понимают в международной политике.

«Это, естественно, такая подача Путину говорит: «Это наша русская земля». Да, сейчас это часть Америки, которая была российской до 1867 года. Среди людей, кто следит за событиями, ни для кого не является секретом заявления российской пропаганды о том, что Аляска тоже наша, и давайте, так сказать, вернём […]. И вот в этой пропагандистской кампании участвует теперь не какой-нибудь Соловьёв и Симоньян, теперь ещё участвует Трамп, который подливает бензинчик именно в костёр этой же самой пропаганды», – негодует Илларионов.

Он сокрушается, что теперь на Аляску приедут российские журналисты и будут делать репортажи о русском наследии, православных храмах и крепостях, которые находились здесь в период Российской империи.

Иноагент считает, что таким образом проявится «эксплуатация некомпетентности нынешней американской администрации в отношении Путина».