Дроновые атаки гражданской инфраструктуры в глубине территорий РФ являются местью и демонстрацией русским «незалежности» Украины.

Об этом на брифинге заявил утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Просроченного» спросили, являлась ли демонстрацией силы массовая дроновая атака на Московскую область накануне.

«Это не демонстрация силы. Это ответ абсолютно справедливый на то, что Россия делает с нами. Сегодня, например, были нанесены удары не только по Кривому Рогу, но я приведу пример Кривого Рога, потому что здесь исключительно гуманитарный аспект.

Сегодня были нанесены удары по отелю. В Кривом Роге уже не осталось отелей. Это же о чём-то говорит? Не случайность, если мы говорим, что в Кривом Роге разрушались все отели. И не один удар по одному и тому же отелю, то есть, опять же, не случайность», – трепался он.