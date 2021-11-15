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15.11.2021 20:33
(Мск), Киев,
Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Дзен, ЕС, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал
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«Это самая конфликтная ситуация с 2014 года» – киевский эксперт о миграционном кризисе

Ситуация вокруг миграционного кризиса на белорусско-польской границе и сопутствующие ей внешнеполитические обострения могут привести...

Ситуация вокруг миграционного кризиса на белорусско-польской границе и сопутствующие ей внешнеполитические обострения могут привести к полномасштабному мировому противостоянию.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Кирилл Молчанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Назовём это так – Лукашенко придумал способ, как можно хорошо драконить Европу. Они же тоже его не признают, но при этом как-то в переговоры вступил Боррель. По логике Боррель должен вести переговоры с Тихановской, они же её считают президентом, вот и ведите с ней переговоры.

Но ситуация действительно тяжёлая – Европа стала заложником собственной политики мультикультурализма. То есть, теперь её ставят в положение, что вы теперь должны оказывать помощь всем гражданам, которые будут подаваться на статус беженцев. Потому что объективности ради, откуда они там появились с 2015-го года?» – сказал Молчанов.

В то же время, по его мнению, в данной кризисной ситуации уступки со стороны Европы будут иметь катастрофические последствия.

«Очевидно, что если это сработает один раз, они таки проедут через Польшу в Германию, наверное, «Белавиа» нарастит поток авиарейсов до Тобрука и других городов. Вообще, в моём понимании, всё идёт к полномасштабному мировому кризису.

Обратите внимание, в каком тоне потом были дипломатические заявления после встречи министров иностранных дел Лаврова и Ле Дриана (глава МИД Франции – ред.), люди неприкрытым текстом друг друга обвиняют. Лукашенко запросит помощи у РФ как союзного государства. Это, наверное, самая конфликтная ситуация с момента 2014 года на Европейском континенте», – добавил эксперт.

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