«Это самая важная цель» – российским либералам хотят повысить статус до Тихановской

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Беглая российская либеральная оппозиция должна получить официальный статус в Совете Европы – так же, как «кабинет» самопровозглашенного «президента Беларуси» Светланы Тихановской.

Об этом на «антивоенной конференции» «Форума свободной России» в Таллине заявил депутат финского парламента Киммо Кильюнен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я знаю, что была просьба от русской оппозиции: можно, мы получим такую же позицию в Страсбурге, как Белоруссия сейчас. И это мы всячески изучаем. Это одна из причин, почему я здесь. Я думаю, это было бы интересное предложение подумать. Но у меня вопрос к вам. Здесь висят флаги Украины, Эстонии и новой России. Почему нет флага Белоруссии? Почему делегации белорусской оппозиции нету здесь? Это было бы отлично, потому что ваша судьба одинаковая», – сказал Кильюнен.

Его поддержал бывший министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

«Это ответственность Запада – дать легитимность российской оппозиции. Это самая важная цель. Это значит, ответить на вопрос, что стратегическая цель Запада – падение режима Путина. И инвестировать нужно в это», – сказал он.

В ноябре 2022 года генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что контактная группа беглой белорусской оппозиции будет представлять Белоруссию в Совете Европы.