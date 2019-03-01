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01.03.2019, Киев, Игорь Петров
 
Крым, Политика, Украина
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«Это самое страшное», – меджлисовец сделал признание в Киеве

Жители Украины начинают смиряться с потерей Крыма и терять интерес к полуострову. Об этом на круглом столе в Киеве заявил член запрещенного в РФ меджлиса Эскендер Бариев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, к ситуации с Крымом граждане, проживающие на материковой части Украины начинают потихоньку адаптироваться. Это самое страшное. И мы им о ней должны постоянно напоминать», – сказал он.

Бариев также отметил, что тема Крыма стала уходить из предвыборных программ кандидатов в президенты Украины.

«Сегодня проходит важный процесс – выборы президента Украины. Из 44 кандидатов в президенты Украины у 14 в программах ничего не сказано про Крым. У 20 из 44 просто сказано «Крым – часть Украины» или «Крым надо освободить». Все. Что и каким образом они будут делать, каком образом деоккупировать Крым – ничего не сказано.

У 10 кандидатов в президенты хотя бы так, видимость, декларативно есть какие-то моменты, каким образом они будут деоккупировать Крым. Но, все-таки, очень мало сказано о защите прав человека в Крыму. И ничего не сказано или очень мало сказано, что они будут делать в плане реализации права крымско-татарского народа.  Это – зеркало нашего украинского общества», – сокрушается меджлисовец.

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