«Это самое страшное», – меджлисовец сделал признание в Киеве

01.03.2019, Киев, Игорь Петров

Жители Украины начинают смиряться с потерей Крыма и терять интерес к полуострову. Об этом на круглом столе в Киеве заявил член запрещенного в РФ меджлиса Эскендер Бариев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«К сожалению, к ситуации с Крымом граждане, проживающие на материковой части Украины начинают потихоньку адаптироваться. Это самое страшное. И мы им о ней должны постоянно напоминать», – сказал он.

Бариев также отметил, что тема Крыма стала уходить из предвыборных программ кандидатов в президенты Украины.

«Сегодня проходит важный процесс – выборы президента Украины. Из 44 кандидатов в президенты Украины у 14 в программах ничего не сказано про Крым. У 20 из 44 просто сказано «Крым – часть Украины» или «Крым надо освободить». Все. Что и каким образом они будут делать, каком образом деоккупировать Крым – ничего не сказано.

У 10 кандидатов в президенты хотя бы так, видимость, декларативно есть какие-то моменты, каким образом они будут деоккупировать Крым. Но, все-таки, очень мало сказано о защите прав человека в Крыму. И ничего не сказано или очень мало сказано, что они будут делать в плане реализации права крымско-татарского народа. Это – зеркало нашего украинского общества», – сокрушается меджлисовец.