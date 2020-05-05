«Это самоубийство». Украина объявила, что не собирается выполнять Минские соглашения

27.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Отказываться от Минских договорённостей в одностороннем порядке Украине нельзя, но и выполнить эти договоренности Киев не может.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, на третий раз заданный вопрос, может ли Киев выполнить Минские соглашения, Резников наконец ответил, что на сто процентов их выполнить невозможно.

«Если выполнить Минские соглашения невозможно, неважно, на 100% или на 90, или на 80, почему президент Зеленский не заявит об этом, не артикулирует публично отказ от «минских»?» – спросила журналистка.

«Потому что отказываться от «минского» в одностороннем порядке – это самоубийство, – ответил чиновник. – Этого делать нельзя, потому что это политико-дипломатические договоренности четырех стран – Германии, Франции, Украины и России. И на сегодняшний день лидеры нормандского формата встретились 9 декабря, год назад, в Париже и договорились про определенные вещи, которые можно выполнить, продемонстрировав, что «Минск» может жить».

«Почти по всем пунктам «Парижа» идёт выполнение Минских соглашений. Если политическая воля у Российской Федерации останется на том, что они действительно готовы выйти из Донбасса, «Минск» можно выполнить. Нет ни единой проблемы сесть на уровне лидеров нормандского формата и пересмотреть «Минск» и честно сказать – вот тут он работает, тут он может сработать, тут он никогда не сработает. Давайте в спокойном режиме сделаем ревизию и перепишем», – добавил Резников.