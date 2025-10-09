Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ЕС вводит антироссийские санкции поэтапно, что дает возможность российской экономике время для адаптации и разработке механизмом по обходу рестрикций. Об этом пишет считающееся близким к глобалистам киевское издание «Зеркало недели».

«Введенные после аннексии Крыма санкции хоть и привели к потерям в размере 1,4% реального потребления в России, но не использовали свой полный потенциал. Если бы тогда была введена полная торговая блокада, потери России могли бы увеличиться вдесятеро, до 15% ВВП. Этот исторический урок доказывает, что медленный фрагментированный подход только дал Кремлю время на адаптацию и подготовку к дальнейшей агрессии», – говорится в статье.

Отмечается, что эта нерешительность особенно заметна в энергетическом секторе, который остается критически важным для российского бюджета.

«И хотя Европа добилась значительных успехов, сократив импорт российского трубопроводного газа на 77% с 2021 по 2024 год, но она при этом превратилась в крупнейшего потребителя российского сжиженного природного газа (СПГ). Это парадоксальная ситуация, превращающая европейские страны в крупнейших спонсоров российской войны. По данным аналитической компании Kpler, в 2024 году европейские страны приобрели 52% от всего российского экспорта СПГ, что составляет около 17,4 млн тонн. Ключевыми потребителями стали Франция (6,3 млн тонн), Испания (4,8 млн) и Бельгия (4,4 млн тонн)», – негодует автор материала.

Впрочем, он указывает, что в новом пакете санкций предусматривается полный запрет на импорт российского СПГ, но с отсрочкой до 1 января 2027 года, даже на год раньше, что не просто слабость, а «преступная нерешительность, дающая России достаточно времени на адаптацию».

«Вместо того чтобы нанести мгновенный экономический удар, ЕС позволяет Кремлю сохранить сверхприбыльный рынок и искать новые пути обхода. Россия уже активно переориентирует свои экспортные потоки, и к 2024 году 63% экспорта сырой нефти было перенаправлено в Азию и Океанию по сравнению с 34% в 2021-м. Кроме того, Россия использует этот переходный период для строительства новой инфраструктуры, в частности в Арктике, и активного поиска новых рынков сбыта в Азии», – сокрушается «ЗН».

Недовольство выражается и функционированием российской криптобиржи Garantex, которая, хоть и находится в черном списке США, но ее серверы расположены вне юрисдикции Соединенных Штатов.