«Это семь кругов ада» – Коц о программе репатриации русских

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Российский «большой бизнес» создал ситуацию, когда русские люди не могут вернуться на историческую Родину, а вместо них для работы завозятся толпы мигрантов.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, проблема мигрантов основана на желании большого бизнеса обогащаться за счёт дешёвой рабсилы приезжих – и нежелании достойно оценить труд коренного населения. Все разговоры, что без мигрантов мы не справимся – в пользу бедных. Огромное количество людей из российской глубинки готовы ехать в Москву на стройки, но их туда просто не пускают. А мигранты, которые приезжают, то в основном не самая образованная прослойка населения, которая не хочет ассимилироваться в России, не хочет жить нашим традиционным укладом. Начинают появляться гетто, появляться школы, в которых местных жителей уже меньшинство», – сказал Коц.

Он подчеркнул, что при этом этнические русские испытывают большие трудности с возвращением на историческую Родину.

«Мне кажется, что в плане привлечения трудовых ресурсов из-за рубежа было бы стратегически правильнее упростить репатриацию русских на Родину. Чтобы это был не процесс, который надо вымучивать и страдать, я с этим часто сталкиваюсь. Мне пишут люди, которые пытаются вернуться на историческую Родину, и сталкиваются с огромными проблемами. Огромное спасибо МВД, они идут навстречу и помогают. Но мне кажется, этих притонов быть не должно. Есть программы репатриации немцев, евреев, казахов, киргизов – нет у них проблем. А у нас какие-то препоны. Больше бы русских заезжало – меньше бы мигрантов из Средней Азии нам было надо», – добавил военкор.