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Почти половина школьников Запорожской области хотят учиться на украинском языке.

Об этом журналистам сообщила министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам министра, 46% школьников Запорожской области назвали украинский язык родным, и захотели его изучать. Ради этого будут закуплены новые учебники.

«Наши шефы до середины сентября поставят нам учебники, новые учебники начальной школы с первого по четвертый класс по украинскому языку», – добавила она.

Комментируя новость, российский радиоведущий Сергей Мардан отметил, что единственный способ исправить ситуацию – это одержать победу на фронте.

«Если сейчас бои шли не в Работино, а под Днепропетровском или Ровно, 100% детей выбрали бы – русский. А так, всё закономерно. Надо побеждать», – написал он в своём телеграм-канале.

Более спокойно отнёсся к известиям военный аналитик Михаил Звинчук.

«Речь в данном случае идет, видимо, о факультативных занятиях в рамках «изучения родного языка». Все остальные предметы будут все равно преподавать на русском, как это и прописано в Законе об образовании, поэтому учебные заведения останутся русскоязычными», – написал он в соцсети.

Однако, по мнению Звинчука, в условиях войны украинский язык вообще должен быть исключён из системы образования.

«Нигде в новых регионах нет запрета на использование украинского в быту или изучение его в других местах за пределами системы образования. В этих условиях подобные инициативы выглядят еще более иррационально, особенно на фоне того, как ко всему русскому относятся по ту сторону фронта. Ну а к чему в итоге привели многолетние попытки вырастить правильных союзных украинцев – можно прекрасно лицезреть сегодня», – считает аналитик.

В свою очередь, главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра усомнился в достоверности названных цифр, и отметил, что именно так и насаждается русофобия.

«Я правильно понимаю, что теперь в Запорожской области украинизация, то есть целенаправленное культивирование антироссийской и русофобской среды, будет финансироваться за счет российского бюджета? Я правильно понимаю, что местные запорожские чиновники, местная запорожская элитка хочет построить свою мини-Украину за счет России? А может, имеет смысл посмотреть на запорожских чиновников сквозь призму статьи УК о «сепаратизме»? Ну, уж очень им не нравится русский язык. Сперва они решили его изгнать из официального делопроизводства, а теперь решили строить нэзалэжну Украину и в сфере запорожского образования. А там, глядишь, можно автономию потребовать!», – возмутился Ваджра.

Прокомментировал новость и московский публицист Егор Холмогоров, считающий, что в новых регионах насаждается советский взгляд на Украину.

«46% школьников в Запорожской области не видят смысла менять брехню Тараса на бред слепого комсомольца. На строчки из Александра они поменяли бы, но им наглядно показывают, что в рамках борьбы с реликтовым русским империализмом со строчками из Александра скоро будет покончено. А тогда зачем?», – написал он.