Это серьёзно: У Зеленского придумали, как набрать полмиллиона рекрутов для ВСУ

На Украине после некоторого затишья вновь стала топ-темой мобилизация в ВСУ. Причем, не прошлая, а будущая. Которая, судя по скупым намекам власть предержащих, обещает быть в разы масштабнее и страшнее. В общем, такого страна еще не видела. И многие уже перешли в формат тревожного ожидания и не менее тревожной готовности.

Первыми ласточками, как бы толсто намекавшими на грядущие перемены, стали неожиданные для многих рейды рекрутеров по ночным клубам, ресторанам спортзалам и прочим фитнесам. Ранее военкомы эти заведения если и трясли, то в щадящем режиме и нечасто, а в основном обходили стороной, не исключено что за весомый бакшиш «на карман».

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Затем, как мы помним, была итоговая прессуха Зеленского за этот год, в ходе которой верховный главнокомандующий кокетливо обмолвился о том, что, мол, военные попросили его о дополнительной мобилизации 450-500 тыс. человек но окончательного решения он еще не принял.

Предполагалось, что посполитые восхитятся добрым царем на контрасте со «злыми боярами» из ведомства Залужного. Но самые прозорливые уже тогда начали понимать, куда дует ветер и к чему стоит готовиться. А на момент написания этого текста СМИ обошла реплика нового спикера Минобороны Украины Иллариона Павлюка, заверившего народ в том, что волноваться за некомплект в ВСУ не стоит – они доберут необходимое число для пополнения любым способом.

«Мы, конечно, заинтересованы набирать как можно больше людей механизмами рекрутинга. Но, поскольку есть необходимость защитить государство, мы все равно доберем то количество людей, которое нужно, чтобы защитить Украину», – заверил Павлюк с явным намеком что «нравится не нравится – терпи моя красавица», и с подводной лодки, в которую превратилась Украина, закрывшая границы на выезд мужчин, не убежит никто.

Впрочем, есть одна, и довольно значительная категория украинцев, которой все же посчастливилось убежать с подводной лодки и которая самим фактом своего существования вне зоны досягаемости длинной руки украинской госухи не дает ей спокойно спать и является бельмом на глазу. Речь идет о беженцах мужского пола и призывного возраста, выехавших из страны за границу весной – в начале лета 2022 года, когда еще можно было выезжать на законных основаниях.

С тех пор киевское начальство регулярно посматривает на эту категорию граждан, прикидывая, какой бы изобрести способ, чтобы выдернуть их из-за границы на Родину и поставить под ружье. Увы, методов против коллективного Кости Сапрыкина у Банковой нет. Что не мешает спикерам власти регулярно хайповать на теме экстрадиции и депортации уклонистов из-за рубежа. Последними, кто грел уши посполитым на эту тему, были министр обороны Умеров, нардепка Марьяна Безуглая и советник Ермака Подоляк.

Умеров, как известно, заявил в интервью немецкому «Бильду» о том, что всех беженцев непременно достанут и поставят в строй. После чего Дойче Велле провела опрос среди украинских беженцев в Германии, и большинство из них негативно отнеслись к идее призыва.

Марьяна Безуглая протестировала на аудитории своего канала в соцсети идею лишения уклонистов украинского гражданства. Судя по комментам у Марьяны, пиплу идея не зашла.

Вставил свои пять кореек и Миша Подоляк. Этот гигант мысли с Банковой озвучил идею лишать украинцев, скрывающихся за границей от мобилизации, пособий или вида на жительство тех стран, где они сейчас находятся.

Правда, идея эта настолько фантастична, что это понимает и сам ее автор, так что он предусмотрительно оговорился, что «речь идет о консультациях с правительствами стран, и пока это исключительно идеи».

Комментируя идеи Подоляка, российский заукраинец Николай Митрохин иронично заметил, что «они примерно все такие – как от домоуправа хрущевского времени: «Не будут подписывать заём, ну тогда мы отключим газ». Вот что можно сказать об администрации в которой такое «публичное лицо» с уровнем компетенции в примерно всех вопросах, о которых он берется рассуждать для СМИ, – уровня Шарикова?».

К тому же правительства стран ЕС одно за другим стали успокаивать беженцев – никто их депортировать на Украину не будет, и спать они могут спокойно. Сначала такие заявления сделали немцы, а за остальными тоже не заржавеет. Это все понятно. Как и то, что заявления подоляков, безуглых и прочих умеровых – это просто разновидность психической атаки на мозги психически неустойчивых. Авось кто испугается и сам прибежит.

Но не стоит думать, что у Зеленского сидят одни дураки и хайпожеры. Пока последние разоряются в эфирах, куда более умнее и дотошные люди изобретают схемы, которые действительно позволят выдернуть часть зарубежных украинцев на родину – на вполне законных основаниях.

Об этом, в частности, говорит член оборонного комитета Рады Вадим Ивченко, по словам которого уже в январе наступающего года появится законопроект о мобилизации мужчин за границей. И вот к следующей фразе стоит отнестись максимально серьезно.

«Люди за границей будут так же, как и украинцы в Украине, проходить те же самые процедуры. То есть идентификацию нужно будет пройти. Если ты пройдешь и будешь в перечне тех, кто подлежит мобилизации, ты получаешь повестку. А дальше уже твой выбор – или ты возвращаешься назад, или ты остаешься там, и это будет нарушение закона».

Переводя на более понятный язык. Власти намерены чохом и коллективно виктимизировать несколько миллионов украинских мужчин, сделав из них преступников, которым домой хода нет вообще.

Ведь, что предлагается? Ты можешь сидеть в своей Португалии или Польше, и плевать на рассылаемые повестки, но ровно до тех пор, пока ты не вступаешь во взаимодействие с украинским государством.

А вот вступив в такое взаимодействие, ты сразу опубличиваешь как сам факт своего существования, так и то, подлежишь ты призыву или нет. И, если у тебя, к примеру, возникнет нужда продлить загранпаспорт, или похоронить родителей, или вступить в наследство, или восстановить утерянные документы – да миллион причин может быть – тебе одна дорога – регистрироваться в системе учета военнообязанных и в случае положительного ответа – ехать домой, в военкомат. А уж родная держава позаботится о том, чтобы у тебя было как можно меньше оснований для легального «откоса» от почетной обязанности.

Ну, а если ты все же не едешь на родину, а наслаждаешься жизнью за рубежом, то ты априори считаешься преступником и уклонистом – и в тот момент, когда у тебя заканчивается загран, ты оказываешься лицом к лицу сразу с двумя госухами – украинской, которая будет тебя судить по статье за уклонение, а потом все таки отправит на фронт; – и с госухой страны пребывания – если некуда вклеить новую визу, то готовься к депортации плюс гигантские штрафы за оверстей.

Тем временем уже упомянутая Марьяна Безуглая презентовала обновленный законопроект о мобилизации с поправками Залужного, за который депутаты будут голосовать уже в январе. Среди основных новаций – уменьшение нижнего возрастного порога с 27 до 25 лет; тотальная постановка на учет всех посполитых от 18 до 60 лет с фиксацией данных о местожительстве; ликвидация категории «ограниченно пригодный», закрытие неслужившим в ВСУ пути на любую госслужбу; расширение круга тех, кто полномочен вручить повестку – кроме военкомата также управдомы по месту жительства, полиция в общественных местах (сиречь на улице и даже пляже) и работодатель на работе.