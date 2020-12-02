«Это шантаж» – экономист подсчитал КПД от сотрудничества Украины с МВФ

02.12.2020, Киев, Игорь Петров

МВФ дает Украине гораздо меньше кредитных средств, чем это предусмотрено договоренностями, и руководствуется при этом не ими, а политическими соображениями.

Об этом в эфире канала Politeka online заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«МВФ – полуполитическая организация. Когда они хотят выдать кредит, они даже не смотрят, что ничего не выполнено, было много случаев таких. Один из таких случаев – структурные «маяки», обязательства украинской власти перед МВФ. Было одиннадцать этих структурных «маяков», украинская сторона выполнила 3, и то не полностью, но МВФ выдал миллиард долларов кредитного транша.

Сейчас, чтобы получить два транша по 700 миллионов долларов, это в сентябре и в декабре, надо было выполнить четыре из девяти структурных маяков. Украина их выполнила, в меморандуме написано – выполняешь только 4 структурных «маяка» – МВФ тебе выдает денежку. МВФ уже должен был бы выдать нам 1 миллиард 400 миллионов долларов – двумя кредитными траншами, но они не выдали.

На первый транш, который должен был быть в сентябре, на 700 миллионов долларов, мы должны были выполнить один структурный «маяк», Нацбанк в июне должен был там принять одно постановление, Нацбанк принял и пошел работать по этому постановлению в решении проблемных кредитов в государственных банках. Сентябрьский транш был привязан к выполнению этого пункта, который был выполнен.

В сентябре, кстати, не было еще так называемого конституционного кризиса, то есть, даже политически нельзя было на что-то такое списать, но МВФ все равно не выдал этот кредитный транш, потому что решил политически.

МВФ не выполнил свои обязательства в этом контексте. Если смотреть на структурные маяки, то, опять же МВФ не выполнил свои обязательства и по второму траншу. Потому что МВФ, начиная с девяностых годов (это касается не только Украины), ведет себя больше как политическая и финансовая организация. Это шантаж «кнут-пряник».

Кстати, это уже 11-я программа сотрудничества МВФ за всю историю независимости, и если посмотреть предыдущие 10 программ, они были заключены на сумму 77 миллиардов долларов, а получили мы 33 миллиарда долларов. То есть, по факту коэффициент полезного действия сотрудничества с МВФ – 42%», – сказал экономист.