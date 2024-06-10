«Это шиза и геноцид собственных войск» – военкор о контратаках ВСУ на Харьковщине

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В Волчанске и Липцах идёт методичное перемалывание резервов ВСУ, которые кидает украинское командование в «контрнаступ» без артиллерийской и воздушной поддержки.

Об этом на канале политолога Виталия Колпашникова заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они атаковали – их отбросили, забомбили. То есть, вообще… то, что укропы упёртые, они тем предсказуемы, и наши знали, что они в любом случае будут контратаковать. Вообще наши зашли на Харьковское направление очень лёгкими силами. Под Липцами стоит всего батальон, по-моему. Укропы туда кинули несколько бригад, чтобы выбить нас с этих позиций. Пока пытаются выбить, посмотрим, на сколько у них хватит сил. Наши не в самих Липцах стоят, а перед ними на высотах, а Липцы – в серой зоне и в низине. Укропы по этой низине пытаются лезть на нас, а мы сидим и выносим их» ,– сказал Хайруллин.

«Вообще, когда начали говорить про «контрнаступы» в отдельно взятом Волчанске или в отдельно взятых Липцах, это шиза – без артиллерии без господства в воздухе идти в «контрнаступ», это геноцид собственного народа. Укропы 1 к 3 нагнали туда пехоты, учитывая, что у них весь фронт трещит, и пытаются мясом, мясом, мясом своим отжать эти территории. Здесь же всё рядом, крошечные территории здесь все – нет, они всё равно лезут. Это, я так думаю, и есть замысел нашего командования – заставить их опять тратить силы. И наши их удалённо уничтожают, сыпятся бомбы», – рассказал военкор.