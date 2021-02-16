«Это шизофрения» – немецкий эксперт о российско-германских отношениях

16.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Пока официальный Берлин на всех площадках упоминает Россию только в контексте нарушений демократических ценностей – на региональном уровне идёт конструктивный диалог, в котором немцы не видят и не хотят видеть альтернативы российскому газу.

Об этом по видеосвязи из Германии в эфире телеканала «Россия 1» заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне иногда кажется, что я болею шизофренией. Потому что с одной стороны сейчас параллельно вашей передаче идет германо-российская конференция по экономике. Это внешнеторговая палата организует, выступает министр Мантуров из России, министр экономики Альтмайер из Германии. Там просто восторженные заявления по поводу развития экономики, которые сейчас возможны.

Русский посол в Германии выступает на региональном уровне, особенно в старых землях ГДР, там просто фирмы тянутся в Россию, и все это будет очень быстро восстановлено. Там один оптимизм. А с другой стороны, если послушаешь на федеральном уровне, если послушаешь в ЕС, то ЕС не хочет с Россией иметь прагматических отношений, а хочет говорить по ценностям», – рассказал Рар.

Он признал, что всё это выглядит, как откровенное лицемерие, однако выразил уверенность, что газопровод «Северный поток-2» будет достроен.

«Я просто под хорошим впечатлением от нынешней конференции, авторитетные люди заявляли, что всё это будет. Сейчас европейцы хватаются за голову, потому что оказывается, что все эти хранилища только на одну треть заполнены газом, не только российским, его не хватает.

В прошлом году это было 80%. Срочно нужен газ, и все говорят, а как получать газ из России? И Россия сейчас начинает качать через Украину большие объемы газа, чтобы Европа не замерзла. Вот это сотрудничество, на это надо обращать внимание», – подчеркнул немецкий политолог.