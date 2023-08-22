«Это шок» – Луценко поражён отвагой русских солдат

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Большинство солдат российской армии осознают, что защищают интересы своей Родины, и готовы отдать за это жизнь.

Об этом в эфире «5 канала» заявил бывший генпрокурор Украины, капитан запаса, участвовавший в боевых действиях в зоне СВО против российских войск, Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Когда на «Едином марафоне» рассказывают про розовых единорогов, как мы десять лет одной рукой стреляем, другой котёнка гладим – это всё бред. Общество накрутили на лёгкую победу над глупым врагом, это неуважение к подвигу нашего солдата, он воюет с очень сильным врагом», – сказал Луценко.

Он признался, что оказался шокирован отвагой российских пленных, их готовностью отдать жизнь за Родину.

«Враг не мотивирован в нашем понимании мотивации, но он – «жизнь за царя», как Иван Сусанин в опере. Он готов отдать свою жизнь. Я сколько пленных допрашивал, это шок: разумный человек, не бомж, не зэк, с высшим образованием: «У меня билет в один конец, я нужен Родине здесь. Убьют – значит, убьют. Повезло, что вы взяли в плен. Вернусь, опять пойду на войну». И это не то, что за деньги, это азиатская готовность положить жизнь за царя. И в этом сила русской пехоты ещё с петровских времён», – разглагольствовал бывший генпрокурор.