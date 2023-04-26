«Это шок!» – скряга Порошенко о запрете на ввоз зерна в Польшу

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Польша должна не забывать о союзническом статусе с Украиной, поэтому Варшаве следует успокоить протесты местных фермеров, выплатить им компенсации и возобновить транзит украинского зерна через польскую территорию на Запад.

Об этом заявил экс-президент Украины Пётр Порошенко в кулуарах Европейского экономического конгресса в Польше, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть такая поговорка, что если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, а издержки. Эту проблему можно решить деньгами, путём компенсации польским фермерам. И если фермеры компенсируются, то это означает, что транзит является беспрепятственным. И это означает, что Украина не потеряет миллиарды долларов экспорта. Если нами будут шантажировать и говорить, что нам и компенсации, и мы закроем транзит, и по телевидению показывают пасечника, который очень страдает от украинского экспорта мёда (сколько там того мёда, что мы поднимаем эти вопросы?!), то, конечно, это…для меня это шок. Просто поляки сегодня имеют на Украине образ не просто самого близкого партнёра, а военного союзника! Министр, с которым я встречался, это Вольдемар Буда, у нас на сегодняшний день есть позиции, по которым – он сказал, что это война не только Украины, это война Польши. Так если это война Польши, что правда, то и в поведении мы должны ставить приоритеты, что выше – безопасность, когда Украина бьётся, или деньги? И, очевидно, что ответ будет в пользу безопасности», – сказал Порошенко, который сам в Киеве прославился как невиданный скряга, всегда торгующийся за каждую гривну.