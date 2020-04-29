«Это символ ада». Киевский наци возмущены восстановлением Вечного огня

29.04.2020, Киев, Максим Карпенко

«Киевгаз» восстановил работу Вечного огня, который практически потух на могиле Неизвестного солдата из-за большого количества мусора в нем.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Специалисты полностью разобрали конструкцию и вытащили большое количество пластиковых бутылок из горловины Вечного огня.

«Газовики обнаружили засорение горловины Вечного огня во время очередного обследования систем газоснабжения. Мусора, особенно пластиковых бутылок, было так много, что пламя почти погасло. На место выехала бригада ремонтников «Киевгаза». Они полностью разобрали конструкцию, очистили горловину от мусора и устранили причины затухания. Символ памяти о героях Второй мировой войны пылает», – говорится в сообщении.

Восстановление Вечного огня расстроило националистов – бывший боевик «АТО» Станислав Краснов в своем блоге назвал символ сатанинским и призвал загасить его.

«Для меня «Вечный огонь» – типичный оккультный символ, где из пятиконечной звезды постоянно горит пламя. Ну натуральный символ ада же. Впрочем я как-то и не думал, что это у нас до сих пор существует. Понимаю, что для кого-то такая символика сакрализирована и советской пропагандой приравнена к памяти погибших во время второй мировой войны. Но, даже с точки зрения логики не могу понять существования у нас этой странной конструкции.

Страна у нас не религиозная по Конституции, и тем более на государственном уровне не исповедует сатанизм. Если апеллировать к коммунистическим символам – опять же, страна у нас не коммунистическая. Впрочем, пусть бы он, может, и стоял где-то. Но зачем жечь газ? Экология у нас очень хорошая? Или денег некуда девать, все пенсионеры хотя бы прожиточный минимум получают? Неужели украинцы хотят, чтобы этот огонь горел и готовы платить за это?», – написал Краснов.