Это «Слуги дьявола»! – даже майданщики взвыли от инициатив Зеленского

02.02.2020, Киев, Игорь Петров

Подготовленные командой Владимира Зеленского законопроекты о журналистской деятельности, ворах в законе и адвокатской монополии нарушают права человека, их принятие приведет к узурпации власти в Украине.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил председатель ОО «Майдан – Общественный контроль» адвокат Виктор Колбанцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Цель одна у всех. Тех, кто сейчас при власти – узурпация власти. Из нас просто хотят сделать стадо, которое можно просто завезти на мясокомбинат и там убивать. И мы при этом должны еще молчать и говорить, что мы благодарны за это. Вот какая цель сегодня.

Что мы, не видим этого? Каждый закон, который сейчас принимается – это просто штампуется какой-то стандарт, который раньше лежал где-то под сукном. Сейчас главное – путь к уничтожению прав человека в Украине. Все эти законы направлены на это.

Я за последнее время не видел ни одного закона из тех, что сейчас принимаются, чтобы было какое-то улучшение простому человеку. Этот закон о борьбе с ворами в законе…. Этих воров 15 человек в Украине. Что, для 15 человек надо принимать закон?

Когда примут эти законы, мы вообще про права человека не сможем говорить – каждый будет пособником вора в законе или дезинформатором. Это – путь к узурпации власти. Больно смотреть на этих «слуг народа». Это слуги дьявола. Они ни одного закона для народа не приняли. Во власть выбрали непрофессионалов, которым все равно, и они продают нас, нашу совесть, права человека», – сказал Колбанцев.